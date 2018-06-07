社會福利與大商企僱員

日前新聞報導指大企業如亞馬遜、沃爾馬及麥當勞等，被發現使用社會福利如食物券及醫療福利的僱員居然不少。驟然間令大家愕然，好像社會福利應該是跟這些商企及他們幸福的員工無緣。

別以為每一個在大公司服務的人都是高薪優職、生活無憂年薪十多萬或以上的小資產。這祗佔企業內員工數字的一小部份罷了。就像金字塔一樣，年薪三數萬的基層小員工其實佔了這些大企業職員的最大基層，他們需要申請聯邦福利幫補生活絕不稀奇，合情合理。

以西雅圖或是華州為例，目前的房價與物價高漲已令一般收入的小職員難以糊口，現時能合符資格申請食物券及醫療保險或房屋津貼的小員工是幸運的一群，因為這種帶免費社會福利的低薪工作，總比找一份稍為高薪，但卻拿掉所有福利資格更要自己掏腰包自理的工作要好。

不吃白不吃，能拿又合法為何不拿。這也是政府的漏洞，不是市民不發奮圖強求上進，但一前進除非有能力一飛衝天，否則按步就班安份打工是很難跳出永遠祗有多付而少享受社會福利的中產夾心階層，這倒不如停留不動，安享國家的照顧。

西雅圖市要求徵收企業人頭稅，但為何不換一個方式，讓企業考慮給予低薪員工多一點生活補貼，抵銷他們拿政府福利，又可以鞏固僱員僱主關係，減輕政府負擔，一舉兩得。