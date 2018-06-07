韓裔社區對美朝峰會的反映 諾貝爾和平獎花落誰家？

6月12日，美國川普總統和北韓國家主席金正恩將在新加坡舉行的峰會上面對面的會面，這場歷史性的會議後會發生什麼？道幕後的事又有些什麼？

「自從2018年，在南韓平昌舉行的冬季奧林匹克運動會以來，北韓一直成為聚光燈下的焦點，但這次的美朝峰會則是全世界為之矚目。」聯邦路市（Federal Way）前任市長兼由約60名成員組成的全國統一諮詢委員會西雅圖分會的前主席Michael Park表示，他估計住在華盛頓州的有7-8萬韓國人。

本地美籍韓裔人士首先想到的問題是，韓國戰爭將在70多年後結束嗎？高峰會議後，川普總統和金主席會握手顏歡嗎？北韓與南韓間的統一道路會加速嗎？由於不斷的飢荒，北韓人民能夠迅速獲得糧食供應嗎？中國、俄羅斯和日本是否會支持朝鮮半島的統一？

諾貝爾和平獎將屬誰？川普？金正恩？還是大韓民國的文在寅總統？

韓裔美國人Buwon Brown說：「韓國社區對峰會感到興奮且充滿希望。我們很長一段時間一直在等待兩韓和平統一的好消息。無論發生什麼事，我們都需要為統一而努力。我喜歡看到南北韓的統一，就像東西德人一樣看到德國的統一。」

雖然Brown的丈夫是白人，但他會講流利的韓語並在韓國教過書。他說：「是該坐下來，大家有會議的時候了。在許多失敗的嘗試後，在某個時機我們必需繼續前進並實現目標。」

4月份南北韓舉行的韓朝首腦會議期間，Ron和妻子在韓國。Ron表示，看著韓國人只注意美韓峰會作為發展的一部份而不是一個新項目是件有趣的事。

另一位韓裔美國人Seungja Song表示，她憂慮北韓侵犯人權的行為。每當她觀看主流電視和韓國電視網時都傷心欲絕。顯示北韓百姓因營養不良造成嚴重的健康問題，尤其是孩童。許多窮苦的百姓只能被迫挖樹根來解決飢餓問題。

Park不久前提醒我們，北韓仍然敵視西方，金正恩態度的轉移是由於文在寅的努力。因此，他歡迎金正恩轉變態度願與川普見面。

大國如何在韓 居主導地位

由於韓國的歷史，北韓的問題絕不是能由一個國家來解決，Buwon表示。

Park表示，從日本到中國，從俄羅斯到美國，都想控制韓鮮半島。它的歷史與中東一樣複雜和混亂，由於韓國的戰略地位，所有主要大國都在爭奪影響力。日本在1910年入侵並佔領朝鮮，直到二戰投降才結束。1953年美韓在朝鮮戰爭期間，中國和俄羅斯都參與其中。第二次世界大戰後，俄羅斯佔領了北韓，就像美國現在在韓國的所作所為。1963年，俄羅斯建立了韓國核科學研究中心（nuclear scientific research center）。目前，由於一些島嶼的領土權，日本、俄羅斯和中國彼此間也在發生衝突。

Park說，俄羅斯和中國可能會反對韓國統一，因為擔心這個強大興起的統一韓國。南韓擁有專業技術和科技，北韓擁有自然資源，如果他們聯合起來，就會對所有有關的大國構成威脅。儘管韓國的國土相對較小，但它以最快的互聯網速度排名為全球第一，擊敗第二名的瑞士及美國和其他亞洲國家。

據Park表示，日本可能不會反對統一，因為日本在與俄羅斯和中國爭奪島嶼的領土主張時，高興能得到南韓的支持。

在會見美國前，金正恩曾兩次造訪中國尋求指導。俄羅斯已邀請金於9月訪問。另外，韓國在4月派代表團前往日本、俄羅斯和中國尋求支持和建議，文在寅總統並親自訪問了川普，為川金會進行溝通和協調。

金、文、川

Park表示，川普也想做其他美國總統無法做到的事情，因此與北韓進行首腦會議，我懷疑這是川普要會面的關鍵動機。這是美國總統與北韓領導人間的首次會晤，也是兩國間的第一次會晤，想像一下川普和金正恩將會得到的永恆聚光燈下的見証。

Park說，美國在放棄北韓時曾犯過一次錯誤。朝鮮戰爭期間，美軍統率麥克阿瑟（MacArthur）將軍想直搗北韓，但遭到時任總統富蘭克林羅斯福（Franklin Roosevelt）的反對。這次，美國不會犯同樣的錯誤。文在寅不僅研究金也研究川的行事和態度。他承認，這兩位領導人都是不可預測的，有時候是挺幼稚的，並且都有很高傲的自尊心。但文在寅善於帷幄處理這兩人，並發揮了他要達成的目標。

Brown說：「川普想要在所有方面都得到功勞。」為了推動峰會，文在寅甚至不惜慷慨地把成就歸功於川普。

幾個背後的管道，也被用來推動南北韓和美韓間的運作，包括中央情報局在內。

南北韓

幾年前，當南韓政府邀請北韓參加冬季奧運會時，帶來了兩韓間和平的火花。冬奧期間金正恩通過妹妹金正與邀請能與文在寅見面，文在寅欣然接受。

北韓的領導人及其人民肯定地看到，南韓在冬奧運會上只不過是個小國，但通過其創造力和技術，使冬奧成為世界一流的壯觀場面。韓戰後，南韓取得了很大進展。南韓人口4,900萬，幾乎是北韓2,500萬人口的兩倍。然而北韓卻是經常發生飢荒和電力短缺，這對金正恩而言，在父親金正日去世後接管下的北韓，仍然無法提供承諾給百姓們有樂園般的生活，這可能是促使金正恩在與對手南韓和美國時打交道時，採取了不同的方式。

文在寅的前任總統朴惠瑾遭逮捕並因腐敗而入獄，朴惠瑾主張對北韓實行強硬路線。Park說，前總統的強硬政策是「一個錯誤」。這個主張為文在寅提供2017年成為總統時與北韓打交道的機會，向金正恩表明了他渴望幫助他和北韓的姿態。

Park讚揚文在寅與金正恩的合作和策略。他說文已經向金表明了他與前任總統施政理念的不同，為了贏得金正恩的信任，文在寅在總統競選期間。以希望和北韓保持和平相處作為競選總統的主題和口號。目前，文在寅達到60％的支持率。

本年4月，文在寅在南北韓非軍事區會見金正恩時表示：「我們是一個國家，我們不能分裂。」

美韓首腦會議剛剛開始，需要數年時間才能看到進展和成果，但Park 樂觀以待。

誰值得獲諾貝爾獎

Park說：「川普扮演重要角色，金正恩和文在寅在這個過程中也都扮演著重要的角色。」但扮演重要的角色是否值得獲諾貝爾獎？

不應該，Park回應。

Song也作了同樣回應的觀點。「當然，他們都希望得到諾貝爾獎。川普是最討厭的人，文在寅工作努力。一些韓國人對文在寅有不同的看法。但不能…」

Song想有朝一日能去北韓觀光。她說：「北韓有一些非常美麗的風景。」她夢想著北韓將很快地對外開放。