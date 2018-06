根據最新移民權利手冊,美國法律允許聯邦移民及海關執法局遣返特定移民。如果沒有合法移民身份,或者任何擁有合法身份但觸犯了特定刑

事罪的移民,都有被ICE逮捕的風險。

美國移民和海關執法局( U . S . Immigration and Customs Enforcement,縮寫:ICE)是美國國土安全部下屬的一個執法部門,主要負責識別、調查和處置美國移民、海關領域的違法犯罪活動,例如非法移民、走私等案件,總部位於華盛頓哥倫比亞特區。

先不要開門 要求查看逮捕令

如果ICE的官員敲門的時候先不要開門,並要求來訪者出示身份證件。ICE的官員只有當持有法庭的逮捕令,才可以進入你的住宅。即使對方持有逮捕令,上面有你的名字,你也有權要求先看過逮捕令以後,再決定是否允許對方進來。遇到這種情況時,可以讓ICE的官員從門底下把逮捕令遞進來,或者貼近到窗口查看。如果沒有搜查令,則有權不讓他們進屋。

可沉默、存證不可逃跑

如果ICE執法人員找上門來,或在任何情況下被ICE執法人員接近,都可以大聲告訴執法人員自己想保持沉默,但是千萬不要逃跑。如果想監督執法過程,還可以使用手機拍照片或錄視頻,但不能干擾執法人員工作,而且應該保證掏手機的動作安全,即不會讓執法人員認為自己在掏槍。

如果是在公共場所被執法人員詢問,在提供個人姓名或其他信息前,可以詢問「我可以離開了嗎?」如果執法者同意,則可以離開,否則請勿離開,但可以告訴執法人員想保持沉默並希望跟律師講話。

誠實以對 並尋找幫助

移民要隨身準備一個能夠證明自己身份的證件,如果被攔截,必需遵從移民海關執法人員的要求,出示身份證件,但是不用進一步說明自己身

份。如果決定開口,在接受執法人員詢問時,切勿撒謊或者提供虛假或者無效的文件。提醒有權和自己的律師講話,並且建議在未與律師溝通的情況下,切勿簽署任何文件。如果到訪的執法人員和你語言不通,可以要求對方提供翻譯。

平常要練習好一些應對的英文如:“I do not consent to your entry or to your search of these premises. I am exercising my right to remain silent. I wish to speak with a lawyer as soon as possible。”(前提是我不同意你進入或者進行搜查,我現在行使我保持沉默的權利,我希望盡快可以和律師談話。)

如果警察問你的名字、地址或者身份證的話,你可以樂意配合,拒絕

問詢沒有什麼作用。盡量表現和善,給他們看你有的證件。當然,有的情況下也可以拒絕,可以說你有權保持沉默。

所有包括護照、出生證明、結婚證、醫療記錄都應該保存在安全地點,並且不要將自己的護照交給ICE。移民宜早不宜遲去解決身份問題才是

關鍵!如需詳細了解在面對ICE時的權利可向「移民辯護計劃--Immigrant Defense Project」求助。