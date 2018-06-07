根據最新移民權利手冊，美國法律允許聯邦移民及海關執法局遣返特定移民。如果沒有合法移民身份，或者任何擁有合法身份但觸犯了特定刑

事罪的移民，都有被ICE逮捕的風險。

美國移民和海關執法局（ U . S . Immigration and Customs Enforcement，縮寫：ICE）是美國國土安全部下屬的一個執法部門，主要負責識別、調查和處置美國移民、海關領域的違法犯罪活動，例如非法移民、走私等案件，總部位於華盛頓哥倫比亞特區。

先不要開門 要求查看逮捕令

如果ICE的官員敲門的時候先不要開門，並要求來訪者出示身份證件。ICE的官員只有當持有法庭的逮捕令，才可以進入你的住宅。即使對方持有逮捕令，上面有你的名字，你也有權要求先看過逮捕令以後，再決定是否允許對方進來。遇到這種情況時，可以讓ICE的官員從門底下把逮捕令遞進來，或者貼近到窗口查看。如果沒有搜查令，則有權不讓他們進屋。

可沉默、存證不可逃跑

如果ICE執法人員找上門來，或在任何情況下被ICE執法人員接近，都可以大聲告訴執法人員自己想保持沉默，但是千萬不要逃跑。如果想監督執法過程，還可以使用手機拍照片或錄視頻，但不能干擾執法人員工作，而且應該保證掏手機的動作安全，即不會讓執法人員認為自己在掏槍。

如果是在公共場所被執法人員詢問，在提供個人姓名或其他信息前，可以詢問「我可以離開了嗎？」如果執法者同意，則可以離開，否則請勿離開，但可以告訴執法人員想保持沉默並希望跟律師講話。

誠實以對 並尋找幫助

移民要隨身準備一個能夠證明自己身份的證件，如果被攔截，必需遵從移民海關執法人員的要求，出示身份證件，但是不用進一步說明自己身

份。如果決定開口，在接受執法人員詢問時，切勿撒謊或者提供虛假或者無效的文件。提醒有權和自己的律師講話，並且建議在未與律師溝通的情況下，切勿簽署任何文件。如果到訪的執法人員和你語言不通，可以要求對方提供翻譯。

平常要練習好一些應對的英文如：“I do not consent to your entry or to your search of these premises. I am exercising my right to remain silent. I wish to speak with a lawyer as soon as possible。”(前提是我不同意你進入或者進行搜查，我現在行使我保持沉默的權利，我希望盡快可以和律師談話。)

如果警察問你的名字、地址或者身份證的話，你可以樂意配合，拒絕

問詢沒有什麼作用。盡量表現和善，給他們看你有的證件。當然，有的情況下也可以拒絕，可以說你有權保持沉默。

所有包括護照、出生證明、結婚證、醫療記錄都應該保存在安全地點，並且不要將自己的護照交給ICE。移民宜早不宜遲去解決身份問題才是

關鍵！如需詳細了解在面對ICE時的權利可向「移民辯護計劃－－Immigrant Defense Project」求助。