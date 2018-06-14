人頭稅案大逆轉 撤銷徵稅企業獲勝

（本報訊）就在幾個星期前，西市的政治領袖們提出向大企業徵收人頭稅以改善無家可歸者的問題，而就在12日（星期二）的會議上，市議會以票數7-2通過撤銷徵收人頭稅，廢除這一法案。而議會成員Kshama Sawant為其中投反對票之一，並對結果表示不滿。

市長杜爾肯（Jenny Durkan）和市議會主席布魯斯．哈勒爾（Bruce Harrell）在聲明中指出，他們將結束這項稅收法案，表示最初的目的是希望在這個房價飆升的城市裡，遏制無家可歸者的增多。以亞馬遜（Amazon）和星巴克（Starbucks）為首的商業集團曾在短短幾週內籌集了20萬，針對徵收人頭稅發起挑戰，進行全民公投簽名。他們原本計劃在12日提交這些簽名，以爭取在11月的投票中進行公投。

在星期一的聲明和採訪中，企業謹慎行事，對預期的結果表示滿意，主要得益於他們資助的「廢除法案」運動，該運動利用了公眾的不滿，但他們表示希望與地區政府領導人重新接觸，尋求解決日益惡化的無家可歸者危機的辦法。兩週前，金郡年度無家可歸者人數增加了4％，居住在汽車裡的人數急劇增加。

這項稅收將會落在那些收入超過2000萬美元的企業身上，有585家符合條件的企業將面臨每名員工$275的稅收，這筆錢將用於支付住房問題以遏制無家可歸者的項目。

委員會預計，人頭稅將帶來4700萬美元的收入。然而，商會委託進行的一項研究發現，這項稅收將使西市失去約14,300個工作崗位和35億美元的經濟產出。

以亞馬遜為首的幾家大型企業反對這項稅收，該公司在西市擁有4.5萬名員工。亞馬遜暫停了在該市增加7000個新工作崗位的項目，並開始尋找在市中心的辦公空間中分租數千平方英尺的選擇。

西市食品雜貨公司宇和島屋（Uwajimaya）首席執行官的森谷浩司（Denise Moriguchi）強調，徵稅不僅會影響到像亞馬遜這樣的科技巨頭，也會影響到家族所有的雜貨商和其他企業。她的公司參與了「廢除法案」的運動，她表示自己並不是「為了亞馬遜，而是為了宇和島屋」，表示增加這項稅收將會令食物起價；她並讚賞委員會對企業和西市居民的關注作出的反應。她表示這項法案是「不計後果的支出」，及認為「對提供工作，創造稅收」來幫助解決無家可歸者的問題表示支持。