你們中有多少人已早與父親疏遠甚至恨他？

許多人期望我們的父母是個不說廢話、充滿愛心、心存善良、具保護性、有責任感、具道德操守，事業有成且仍健在。想一想這些描述在現實生活中的含義，我們是不是有點苛求得過於天真？

有多少人渴望一位從未擁有的父親？

前奧巴馬總統在回憶錄《來自我父親的夢想－Dreams from My Father》一書的導文中寫道：「這是一本個人內心旅程的記錄。一個男孩尋找他的父親，同時通過尋找一個對他生活有意義的工作，去作為一位黑裔美國人。」

這些年來，受過大學教育的未婚媽媽人數已在逐年增加。我從未結過婚的朋友決定通過人工授精來懷孕。她的兩個孩子現在是大學生，都是開朗快樂的年輕人，沒有父親對他們來說並沒有造成困擾。

5歲時父母離異，我成了單親的孩子，繼父一直在海外工作。我與前後兩位父親的互動非常有限，孩童的我無法分辨父親在我真實生活中的感受和角色。其實，當繼父在家時我總是很不自在。直到我長大在美國成家立業回國後，我們的關係才開始緊密。

然而， 我從來沒有思考過「如果？」這個問題，那就是如果我的父母從未離婚，我們從此能過上幸福快樂的生活。我從來沒有因為他們製造至少影響了5個家庭的混亂關係而責備他們。在過去的15年，我和繼兄弟姐妹們的關係日漸緩解，可以彼此自由分享感受並能在相互間開些玩笑。

事實是，父母會有很多缺點，因為他們也是個普通人。我不是說父親對我們的影響不大，事實是很深刻的，甚至是在我們生命中具有持久的影響力。

然而，沒有父親，讓我很快就學會了獨立。7歲時在香港，我得花一個多小時，自己轉搭兩輛不同的巴士才能到學校。在上學後的前幾個月，我得想出該乘坐哪輛巴士，及如何從城鎮的一端趕到山頭的學校。我年紀小個頭不大腿又不夠長，要踏上巴士的台階很不容易，那些年我很怕一個人去上學。但我從未抱怨過媽媽，並學會了解決了自己的問題。媽媽母兼父職，我並沒有感到她的愛被剝奪。即使如此，我認為自己幸運的是食物總是在桌子上，而我正在一個溫暖而安全的家中。

也許因為我是女孩，在最糟糕的情況下我是有彈性的。研究發現，沒有父親的兒子往往是侵略性的、沮喪的、自尊心不強的。如果有選擇，你是寧願有一個虐待和疏忽你的不完美的父親，還是乾脆沒有父親？我會選擇後者。

幾年前，我曾在父親節前4天進行了一場圓桌討論會，話題是關於分享對父親的回憶。這本該是件充滿趣

味的軼事，可以談些與老爸的快樂體驗及在成長過程中他給你的教訓。然而坐在我下兩個座位上的一個白人，表現的卻是毫無情緒。他被迫與我們分享他多年來隱藏的東西－－他對老父的怨恨。輪到他的時 候，從最初的低語突然變得廝聲力竭：「我父親是一個偏執……種族主義者……特別是歧視黑人…」他說這件事時，想必內心的世界一定是相當的痛苦，但在某種程度上也得到了解脫和釋放，因為他從來沒有與外界分享他的痛苦，觸動的勇氣讓他能在陌生人面前說出真相。

之後，我私下與他聊天，告訴他我們不是譴責你的父親，而是作為孩子的我們，需要把事情放在宏觀的角度。他的父親出生於20世紀30年代，與他是兩個不同的時代。如果在那個時候他的父親是種族主義者，很少有人能夠自我教導在社會法治覺醒後，能培養出社會的良知。

當我解釋他父親的動機和所處的環境時，他似乎能與他父親的行為協調一致。但是，我的朋友當然比他的父親做得更好，因為他是一個更聰明的父親，並教導孩子要有開放和包容心。

一位親戚非常討厭自己已故的父親，甚至不願談論他。他的父親在他的一生中犯下了很多錯誤並做出許多不好的事情，包括賭博和懶惰不去工作。當他們彼此相伴時總是憤怒地爭論。這位父親臨終後沒有給我的這位親戚任何遺產，而是把貴重物品給了他的弟弟，那個最聽話的兒子，父子間的關係永遠不是單方的行為造成的。

另一位朋友經常指責已故的父親從來沒有為他做些什麼。讓我們面對現實吧！男人甚麼時候才會意識到需要承擔起作為一個積極父親的角色，並與孩子們接觸？長久以來男人認為能夠為家庭提供生活所需，就覺得已經完成了自己的重責大任。只有在過去的20年裡，社會才察覺到男性開始在家庭中擔任了不同的角色，特別是在撫養孩子這件事上。男人現在被鼓勵參與家庭活動並珍惜父愛對孩子的影響。

在五十年代，六十年代，七十年代，八十年代甚至到今天，尤其是亞洲男性似乎用更多時間在事業或工作上。那些是我親生父親和繼父的特徵。是的，他們玩女人甚至賭博和做錯誤的事情。但我愛他們不是因為他們的缺點，而是因為他們的幹勁。他們基本上都是好人，我對已故的父母毫無怨言。過去醜陋的生活對我來說是一種反作用，因為我的過去，我要讓自己成為一個更好的人。

不過，並非所有人都讚同我的理論。如果作為孩子的我們對父親陷入憎恨，就無法放下我們的痛苦和不滿！結果就是，我們將自己鏈接成受害者的受害者，許多人因此不能向前進，他們有些已經變成了一個施虐者。除非這些受害者開始康復之旅，否則輪迴的周期是牢不可破的。尋求諮詢獲得幫助，讓你的大腦倒帶到初始的境況，這樣你就可以找到快樂，並與過去一起和平共處。

在這個父親節，謹以此文對那些曾與父親有過節並能寬容，或重新聯繫的人來說是一個信息。也許，是時候開始一個不同的行動或者一個新的開始，願燦爛陽光永與你同在。