川普與金正恩歷史性會晤 簽署聯合聲明

（本報訊）總統川普和北韓領導人金正恩星期二（12日）在新加坡舉行歷史性會晤。北韓的無核化進程將「很快」開始。

在新加坡舉行的電視直播儀式上，兩位領導人簽署了一份文件，川普稱這是一份「全面」的文件。川普在聲明中「承諾為朝鮮提供安全保障」，金正恩「重申了他對實現北韓無核化的堅定的、絕不動搖的承諾 。」

川普總統還說，星期二的會晤是一個漫長進程的開始：「今天我們開始了艱辛的過程，我們大開眼界，但是和平永遠值得我們的努力，特別是在這個事情上。這好幾年前就應該完成，很久以前就應該要解決了。我們現在開始解決。」

川普早些時候對北韓作出了一項讓步，他說美國和南韓將終止他所謂的昂貴而且具有挑釁性的軍事演習。兩位領導人簽署了一份聯合聲明。川普說，因為這次峰會，美國與北韓的關係將會發生重大變化。

北韓領導人金正恩也說，世界將會看到重大改變：「我們兩人舉行了一次歷史性會議。我們決定擱置過去，將要簽署一份具有歷史意義的文件。世界將會看到重大改變。我想感謝川普總統促成這次會議。」

期間川普總統還對中國、日本和南韓領導人為促進北韓半島實現永久和平而作出的貢獻表示感謝。

但這份聲明缺乏細節。這份聯合聲明沒有第一時間向媒體公佈，但通過川普在儀式上舉著它的照片，可以清晰地看見聲明的內容。

美國國務卿蓬佩奧 (MikePompeo) 定於13日下午抵達南韓京畿道烏山空軍基地，對南韓進行為期兩天的訪問。據悉，翌日（14日），蓬佩奧將與韓外長康京和會晤，具體介紹「川金會」結果，並就美韓合作建立北韓永久和平機制的方案等進行協商。