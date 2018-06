沙門氏菌疫情蔓延 8個州已有60人感染

(本報訊) 根據疾病控制和預防中心報告指出,全國已有61人感染了沙門氏菌(Salmonella),疫情分佈在八個州。主要是來自人們吃了特製蜜瓜,哈密瓜,西瓜和鮮切水果的混合產品,分別在至少10個雜貨店中售賣。

該些受污染的水果是由Caito Foods生產, 生產地在印第安納波利斯,印第安納州(Indianapolis, Indiana)。據報告指,目前已造成31人需住院治療。

該水果在喬治亞州(Georgia),俄亥俄州(Ohio),北卡羅來納州(North Carolina),伊利諾伊州(Illinois),印第安納州(Indiana),肯塔基州(Kentucky),密歇根州(Michigan)和密蘇里州(Missouri)等八個州銷售,並以透明塑料翻蓋包裝,目前Kroger, Walmart, Trader Joe’s Whole Foods, Sprouts, Walgreens, Costco, Jay C, Payless and Owen’s正進行全面回收。

疾病控制和預防中心警告人們不要吃該水果產品,如果已購買的話,可把它退給店裡或扔掉。該機構仍在調查該產品還有沒有在其他商店或其他州出售。

每年有超過一百萬宗沙門氏菌的報導,造成23000人住院及450人死亡,而食物污染是其主要來源。沙門氏菌感染可引起腹瀉,發燒和腹部絞痛,症狀將持續一個星期。