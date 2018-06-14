沙門氏菌疫情蔓延 8個州已有60人感染

（本報訊） 根據疾病控制和預防中心報告指出，全國已有61人感染了沙門氏菌（Salmonella），疫情分佈在八個州。主要是來自人們吃了特製蜜瓜，哈密瓜，西瓜和鮮切水果的混合產品，分別在至少10個雜貨店中售賣。

該些受污染的水果是由Caito Foods生產， 生產地在印第安納波利斯，印第安納州（Indianapolis, Indiana）。據報告指，目前已造成31人需住院治療。

該水果在喬治亞州（Georgia），俄亥俄州（Ohio），北卡羅來納州（North Carolina），伊利諾伊州（Illinois），印第安納州（Indiana），肯塔基州（Kentucky），密歇根州（Michigan）和密蘇里州（Missouri）等八個州銷售，並以透明塑料翻蓋包裝，目前Kroger, Walmart, Trader Joe’s Whole Foods, Sprouts, Walgreens, Costco, Jay C, Payless and Owen’s正進行全面回收。

疾病控制和預防中心警告人們不要吃該水果產品，如果已購買的話，可把它退給店裡或扔掉。該機構仍在調查該產品還有沒有在其他商店或其他州出售。

每年有超過一百萬宗沙門氏菌的報導，造成23000人住院及450人死亡，而食物污染是其主要來源。沙門氏菌感染可引起腹瀉，發燒和腹部絞痛，症狀將持續一個星期。