生命可貴 莫自尋短見

最近美國兩位名人的自殺事件成了頭條新聞，繼著名手袋女設計師自尋短見後，享譽飲食界的一位達人也在歐洲出差時自我結束生命。事情湊巧前後

腳發生，反映美國近年自殺率高升的危機，所言非虛；人的思想意志也越來越薄弱，無法面對自己，向自己負責。

美國疾病控制與預防協會指出，在過去二十年來，全國自殺率平均上升超過百分之二十，很多州更高達百分之三十。大部份自殺者並不是精神有毛病但卻無法應付生命的轉捩；自我結束寶貴生命都是被發現生活突變或遇上壓力時那一瞬間的咄咄迫人令自殺者喘不過氣所致。

以往富翁名人自殺消息，關注性都被側重在小道新聞及八卦娛樂，但近年由於社會公民教育意識已開始強化起來，名人自殺案件也不再被列作私人問題，而被有關當局視為公眾健康教育實例教材，加以善用。公共衛生事務組織希望透過分析及關注自殺者的思維，將負面訊息扭轉過來，好讓大眾珍惜生命及預防自殺。

生命是人類最寶貴的東西，自古以來，很多人千方百計想盡辦法來延年益壽。求生難但找死其實也不容易。生死都應該順應自然。希望是求生的源動力，生命力強者都是充滿希望與正能量，即使路途荊棘，都能夠懷著披荊斬棘的意志前行，這樣才能使生命活得火旺， 充滿活力自信。祗有如此，導致自殺的絕望念頭才會不存在。大家要珍惜生命，才會活得健康圓滿，才能為自己的人生譜出燦爛彩虹。