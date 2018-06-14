100多名尋求避難者被迫與孩子分離 關押在西塔監獄

（本報訊）一個移民權利組織說，聯邦當局將100多名在美國尋求庇護的婦女關在西塔（SeaTac）的聯邦監獄裡。這些婦女在越過西南邊境後被補，並被迫和孩子分開。

移民和海關執法局（ICE）並未證實被轉移到華州的人數，不過該機構說，西市的聯邦拘留中心有209個床位可以用來關押在押人員，同時關押在押人員空間亦不斷增加需求。

在司法部長傑夫．塞申斯（Jeff Sessions）宣佈對因非法入境而被捕的所有移民實行「零容忍」政策後幾週，倡導組織「西北移民權利項目」（Northwest Immigrant Rights Project）對多達120名尋求庇護的女性進行了調查。

「西北移民權利項目」的法律主管馬特．亞當斯（Matt Adams）說，西塔拘留中心的女性是他所見到首批受總統新政影響的人，不過他預計未來幾週會有更多的人受到影響。根據聯邦法律和國際條約，如果人們對國內的迫害有充分的恐懼，他們可以在美國獲得庇護。

州長英斯利（Jay Inslee）和州檢察長鮑勃．弗格森（Bob Ferguson）表示「嚴重關切」該問題，並寫道:「政府的新家庭分居政策正在有意地、毫無理由地、永久性地傷害那些沒有做錯任何事的孩子，以及那些通常對難民或避難身份有正當要求的父母。」

在墨西哥邊境尋求庇護的人數，尤其是在加州、亞利桑那州和得克薩斯州的過境點，在過去幾週內一直居高不下，這表明政府在移民問題上的嚴厲措辭和行動的效果有限。美國公民和移民服務部門負責人西斯那（Francis Cissna）上個月對國會議員表示，2014年至2017年，新的庇護申請增加了兩倍，達到近14.2萬份，為20多年來的最高水平。