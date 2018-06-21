靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

不妨想像一下，在西雅圖餐館用餐，但只能吃到牛排、魚和薯條，或雞胸肉。會想多吃點其它類別的食物嗎？感謝上帝！西雅圖是一個充滿想像力的城市之一，毗鄰東邊的表爾威市也是。真正讓本地和本地的烹飪氛圍，在過去10年裡充滿活力的，是這些想象力的高度發揮，增加了許多不同的以亞洲主菜為標榜的飲食文化。

大家是否注意到愈來愈多的非亞裔，能專業般地掌握好使用筷子的技巧，有時甚至會讓一些不熟練用筷子的在美國出生的亞裔們尷尬？如果你迷上波霸奶茶，可能會意識到它不是美式飲料，它源起於台灣。你知道日裔美國人發明幸運籤餅而不是中國人嗎？你知道一位越南難民在加州創造生產了餐飲市場上流行的Sriracha辣醬嗎？你有沒有聽說過一位美籍華裔農民，在19世紀發明了一種能抵禦佛羅里達州（Florida）霜凍的改良品種橘子嗎？

根據美國退休人員協會（The American Association of Retired Persons——簡稱AARP）的說法，較厚皮油炸的大蛋卷概念是起源於美國。當然，你聽說過雜碎（chop suey），這是在美國衍生出的一道中餐美食。傳聞清朝大臣李鴻章在訪問美國時，因吃不慣西餐，於是私人隨身廚師便將剩菜雜燴一鍋，恰巧有外國客人造訪，李鴻章挽留招待。客人品嚐後稱讚之餘向李鴻章詢問菜名，李隨口一句「雜碎」，用一個有趣的名字來瞞混客人。順便說一句1952年由彭長貴在台灣發明的左宗棠雞（General Tso’s Chicken）在美國也頗受歡迎，常見於美國的中餐館。我的許多亞洲和非亞洲朋友們都承認，吃飯時若沒有白米飯就無法搭配成局，白米飯顯然已成為美國人飲食中不可或缺的主食。

如果您最近吃過這道夏威夷美食的開胃菜，有時也會作為主菜的生魚沙拉poke、韓國泡菜、日本壽司、粵式飲茶，中東的食囊（naan）或越南的pho 請舉手。當我前幾週在金郡議會上為慶祝亞太裔美國人傳統月（Asian Pacific American Heritage Month）發表講話時，我驚訝地發現在被問及最近是否有吃亞洲食品時，超過80%的聽眾舉手。然而大部份聽眾並不是亞洲人。

為什麼亞洲食品很受歡迎

亞洲美食除了日本料理外，其特色之一是價格低廉。選越南三明治（banh mi），泰式炒麵（pad thai），炒飯或韓國石鍋拌飯（Bibimbap）相對便宜，可以很快填飽轆轆飢腸。如果預算緊張，或與小孩一起用餐，或與朋友開懷聊天，亞洲餐廳的休閒風格將完美契合需要。

當主流餐廳在聖誕節和元旦這些的重大節日休息時，亞洲餐廳每年365天營業可以是好去處，尤其是中餐館更是全年不休息。

亞洲食物的影響

亞洲美食激勵愈來愈多的美國人去冒險嚐鮮。例如，過去五花肉（Pork Belly）在主流餐廳是不能登大雅之堂的，但現在可以派上用場，且烹製的相當味美豐腴多汁， 我幾乎無法相信它能被呈現在主流餐廳的桌上。

現在去美國餐館向服務生要醬油、薑黃、芥末或照燒醬（soy sauce, tumeric, wasabi, or teriyaki sauce）是沒問題的。亞洲醬汁和炊具如炒鍋（woks），已被納入許多西餐廳廚房的道具。有不少的美國餐館在菜單上也提供壽司卷（sushi rolls）……

今天的餐館僱用白人或墨西哥廚師來做中式餃子或日式生魚片也炒菜。許多成功的亞裔廚師，在美國餐廳工作並以亞洲風味菜餚為主，他們的美食口味非常棒，為什麼？因為他們能將融合的亞洲烹飪技巧引入佳餚美食中但不特意宣揚它。

儘管許多歷史學家會指出亞裔美國人在19世紀建造鐵路方面的貢獻，近代在技術、建築、科學和工程方面也著有成就，但很少有人意識到其實亞洲太平洋島裔的烹飪興起，對食品工業的影響，事實上亞洲餐館和食品製造業正 在推動經濟發展。

根據社區領導Charlie James的說法，120多家亞洲餐館、亞洲超市和食品製造商，如在西雅圖華埠國際區製作幸運籤餅的聚昌麵廠，被認為是亞洲社區的強經濟商家之一。

並不是所有的亞洲餐館都由亞洲人擁有。野薑餐廳（Wild Ginger）為白人企業家Rick Yoder擁有，並提供傳統的亞洲美食。

廚房工作人員大部份是亞裔，這些食品機構為新移民提供數千個就業機會，同時也提供餐飲服務。當我在大學打工當服務員時，我是這個行業的受益人，因為我每天都有現金小費和免費食物。我的竅門是買一份雙層漢堡（兩份碎牛肉）或者兩碗自助餐的炒飯，這樣就可以將食物帶回家，可以節省了我的鈔票和烹飪時間，因為不需要去買生的食物，然後下廚做飯菜了。

金郡亞洲超市數量的增加也擴大了公眾對亞洲異國情調水果和蔬菜的興趣和知識。這些商店受到不同客戶的光顧不僅僅是亞洲人。同時，亞洲市場渴望美國的海鮮產品，如象拔蚌（geoducks）、龍蝦、鮭魚和蛤蜊，這有助於促進美國和亞洲之間的進出口業務，促進貿易和就業機會的創造，這些貿易公司中有許多是美籍亞裔人士擁有的。

食物在促進人際關係中發揮著魔力。它將家庭、朋友、不同文化的陌生人，甚至敵人聚在一起。最近的一個例子是，北韓領導人金正恩與美國國務卿Mike Pompe藉著宴會中成功的談話，釋放了被北韓囚禁的3位美國人。在遇到挑戰之後我們常會做什麼？ 好好吃上一頓。

食物是談判者在艱難談判或崩局後期待未來的動力。

亞洲食物反映了數千年的文化和歷史。這些菜是美式的，是做得道地的，還是融合式的並不重要，它展示的是在美國亞洲美食的發展。我仍然期望亞裔美籍廚師能夠用一種創造力來準備美味的主菜，而不只是把餐盤傾放在餐桌上就了事。要做到讓食客的嘴巴對著食物垂涎三尺，心裡想著要快點拿起叉子或筷子大快朵頤，享受精緻和不可抗拒的美食一番。

我自豪宣佈，我已嘗試過各種亞洲美食但仍常常渴望能吃到更多的佳餚。如果讀者最近沒吃亞洲食物，你只是不知道已錯過了一些人生的享受。具諷刺的是，我是那些在年輕時錯過吃美食的人之一。當年的我不願嚐吃其它異國風味的餐飲，僅僅停留在中國和日本的食物上，也對其它亞洲食物一無所知。我感謝所有非華裔朋友的耐心，教導我他們的文化和飲食。你們給的是我珍惜的祝福和經驗，且已經融合了這些成為我飲食的一部份內容。在此也鼓勵我的非華裔朋友要勇敢地品嚐各種「奇怪的東西」。

實踐是我現在的座右銘。每個國家都有許多可歷數並提供的美食，只需要去嚐試，直到發現各國飲食文化中最好的珍餚美味。這個旅程一直很豐富、有趣、令人興奮，且使我欣喜若狂！