哈佛大學內部報告 驚爆歧視亞裔

（本報訊）哈佛大學（Harvard University）是美國歷史最悠久的高等學府，是一所本部坐落於馬薩諸塞州劍橋市的私立研究型大學。其因歷史、學術影響力、財富等因素而獲評為世上最享負盛名的學府之一。

近日哈佛大學被控招生涉嫌歧視美籍亞裔學生一案，根據代表美籍亞裔學生狀告哈佛的「 學生公平入學 」（SFFA）組織向法院遞交的文件，美籍亞裔學生在「人格特質 」部分的整體評分一直偏低，因此入學率遭到壓低，若非如此，根據哈佛2013年對其招生政策所做的內部調查報告，哈佛美籍亞裔學生比率可增加一倍以上，達到43%。

SFFA指控哈佛在招生上，系統性歧視亞裔學生，違反民權。SFFA稱哈佛實行「種族平衡」的軟配額制度，致使亞裔學生錄取人數因人為因素降低，而讓一些較不合格的白人、黑人與拉美學生獲得入學。

據相關報導，SFFA所提交，分析逾16萬份學生紀錄的一份文件顯示，在正面人格特質上，包括好感度、勇氣、友善與受到廣泛尊敬，哈佛給亞裔學生的評分，一直是低於其他申請入學學生。

在招生要求上，亞裔學生在考試成績、學業成績和課外活動等方面的分數，都高於其他種族與族群，但因亞裔學生的個人「人格特質 」分數偏低，

因此大為降低被錄取的機會。

哈佛這所名校是莘莘學子嚮往的校園，該校今年的新生錄取率僅百分之四點六，因此哈佛大學招生過程是否涉及不公，格外引起外界興趣；哈佛這幾週努力不讓該校內部調查的一些文件內容公諸於世。

SFFA以哈佛內部研究辦公室（OIR）2013年對該校招生政策所做的內部調查報告，作為哈佛對亞裔學生存在偏見與歧視證據。

哈佛15日強烈否認指控，表示該校專家的分析，未顯示其中涉及歧視，而哈佛尋求多元，是哈佛揀擇學生時一項寶貴的政策。