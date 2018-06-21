應制止哈佛歧視亞裔申請者

近日，哈佛大學被指控招生涉嫌歧視美籍亞裔。儘管美籍亞裔申請者在考試分數、評分等級或課外活動表現較其他族裔優秀，可是校方壓低美籍亞裔申請者在積極個性、人緣、勇氣、平易和藹及獲得尊重等「人格特質」優點上的評分，降低美籍亞裔生入學機會。

哈佛大學2013年內部評估顯示，如以學術成績作為唯一招生標準，美籍亞裔錄取率將由實際的19%增加至43%；若考核運動特長及校友親屬優先入學的評分，比例減至31%；如加重考核課外活動及個人表現的評分，比例降至26%；若使用「人口統計——Demographic」計算，則更下跌至18%。

學生公平入學（SFFA）組織表示，這反映了亞裔美籍校友、在校生和申請者一開始對該校作法的懷疑是對的。該組織強調，20世紀20、30年代，哈佛對猶太裔申請者設限額被視為合理，現在該校出現了相同的歧視和刻板觀念。

美籍亞裔教育聯盟（AACE）強烈譴責哈佛大學有系統的、公然的模式化，並提高某些項目的錄取標準，嚴重影響美籍亞裔申請人的入學機會。若校方拒絕改變，將是當代的《排華法案》。這類不合宜的規定，經常被名牌大學如哈佛，假借以「族裔多樣」的美名執行，僅因美籍亞裔政治影響力有限，且慣於忍耐不公，鮮少為自己權利發聲。

此外該聯盟注意到許多美國精英大學採用與哈佛類似的招生模式，這種不正當地歧視美籍亞裔申請者，是絕對違法和不道德的，我們必需要立刻制止！