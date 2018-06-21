杜爾肯宣佈提供流浪者臨時住所 市府通過$1,300萬預算方案

（本報訊）本月18日，市議會通過市長$1,300萬預算方案，將在未來90天內為流浪者提供500個臨時住所。

市長杜爾肯（Jenny Durkan）表示：「如果我們的臨時住所提供更大的容量，那人民將會接受幫助。我認為我們首要需要做的是讓人們有地方可去，這是為什麼我們增加住所容量，我相信會做出巨大改變。」

本月早些時候，來自亞利桑那州（Arizona）的一個家庭在西雅圖旅遊期間遭到流浪者襲擊，令民眾對於本地安全十分擔憂。襲擊事件發生在太空針塔附近，一些住在周邊帳篷內的流浪者表示對於新增住宅方案的歡迎，並稱自己只需要一棟不錯的建築，哪怕只是一間屋子，哪怕要與人合住都不要緊，他們需要的只是不要睡在街上。

杜爾肯對於太空針塔襲擊事件表示：「我們需要確認，不要以一兩個特例事件來推斷大局，這樣過於斷章取義。西雅圖每年遊客數量達4千萬人，這裡是個安全的地方。」

據悉，此次計劃名為「橋樑住房及庇護所戰略」（Bridge Housing and Shelter Strategy），這項戰略中包括增建3處迷你屋村莊，令112名流浪者入住。此外還將翻修目前位於市中心貝爾鎮（Belltown）的Haddon Hall公寓，再為流浪者提供75個入住名額。市政大廳走廊在夜晚期間也將對流浪者開放，共計放入120個床位，供露宿街頭人士過夜。