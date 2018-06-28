英國隊一開踢家暴案就飆升

英格蘭隊6月18日世足賽首戰，英國警方和活躍人士對家庭暴力發出了警訊，因為證據顯示，每當國家隊出賽，英國家暴案件就會激增。全英各地的一些警隊加入了「對家暴舉紅牌」（Give Domestic Abuse the Red Card）運動，這個運動為家暴受害者提供協助。英國某些警隊表示，在英格蘭隊即將於世足賽出戰突尼西亞（Tunisia）的情況下，將加派警力保護可能遭到家暴的人。對於世足賽和家暴關係的最詳細研究發現，當國家隊輸球時，英格蘭東北部蘭開夏郡（Lancashire）的家暴事件會增加38%，贏球時增加26%。

日本通靈鸚鵡不靈光

日本6月19日在世界盃足球賽分組賽首戰哥倫比亞，對贏球的熱切希望被據信有通靈能力的鸚鵡冷水澆頭。

這隻灰色羽毛的鸚鵡名叫奧莉薇亞（Olivia），住在東京北方櫪木縣那須動物王國（Nasu Animal Kingdom），牠預測哥倫比亞將在H組比賽擊敗日本。

日本媒體「產經新聞」今天報導，奧莉薇亞短暫拾起代表平分的第3面旗子後，啄起哥倫比亞小旗子，拿去給動物園保育員。保育員及川（Nozomi Oikawa）對記者說：「希望牠這次弄錯了。」真如保育員說的，比賽結果是日本爆冷勝哥倫比亞。

2015年世界盃女子足球賽時，這隻13歲的鸚鵡在7場比賽中成功預測6場的結果；2016年里約奧運時，7場比賽中猜中5場的結果。

德國中止世足首戰7連勝紀錄

上屆世界盃冠軍德國隊，小組賽第一戰面對墨西哥，上半場墨西哥把握一次攻守轉換的機會，由洛薩諾成功破門，以1比0力克德國隊，中止德國連續7屆在世界盃首戰獲勝的紀錄。不但跌破許多專家眼鏡，也讓德國粉絲心碎，開賽不到15分鐘，墨西哥就兵臨城下。兵法有言勿恃敵之不來，恃吾有以待之，墨西哥準備好了，要迎接今年世界盃的首場勝利，把輸球留給德國隊。

粉絲多於明星

現在很多人看足球，不只看比賽也搶著帥哥。各國球星粉絲數甚至比明星還多，像是法國隊Grizman擁有1,700百萬粉絲； 阿根廷Paul Di Barra擁有1,680萬粉絲； 葡萄牙隊長C羅（Ronaldo）有1,300百萬粉絲，而且光是他短短3秒踢球影片，就超過2,400百萬點閱。5大洲32隊，球員場上拚世足，粉絲場下看球支持也順便養養眼。

冰島球迷拍手招式震撼

冰島球迷們的加油方式也相當特別， 萬名球迷會一齊高舉雙手、並慢慢地拍手怒吼，節奏由慢到快，場面相當震撼，冰島人的默契應該是從看球賽中練出來的。

彩迷賠慘

台灣運彩公佈的銷售數字中， 德國墨西哥的交手就銷售超過$8,000萬元，是本屆世界盃銷售量最高的一場，其中又以不讓分投入比例最高，不讓分的勝負中，84.2%的消費者看好德國獲勝、8.2%投注墨西哥獲勝、7.6%購買雙方和局，僅有不到1成的彩迷成功過關或中獎。而本屆世足賽，台灣運彩至今累積了5億的投注量。

冰島隊球多是兼職球員

冰島在16日迎接了隊史世界盃首戰，靠著神勇門將Hannes Halldorsson擋下梅西（Lionel Messi）的12碼球後，最終以1比1戰平阿根廷，震驚足壇外，球員背景資歷也通通被挖出來。由於冰島整國只有33萬人口，是世足賽上「最小的國家」，扣除女性和不適合運動者，只剩下約8,000名成年男子可以做為世足賽選手， 因勞動人口不足， 因此冰島隊的選手幾乎都有「兼職」工作。包括總教練Heimir Hallgrimsson和大放異彩的門將Hannes Thor Halldorsson在內，選手們幾乎都是「兼職球員」，本身還有「正職工作」。

如門將Hannes Thor Halldorsson其實是拍攝MV和廣告的導演，2014年開始成為「足球全職球員」。此次冰島可口可樂為了搭上世足，還請他拍攝廣告。

中場的Rurik Gislason曾是2016年和2017年冰島右翼「獨立黨」的候選人。總教練HeimirHallgrimsson的正職， 則是一名牙科醫生，而且他在接受採訪的6月12日， 還在幫別人動手術。右後衛Birkir Mar Saevarsson的職業是包裝鹽工人，為了來踢世界盃還向工廠請假。

攝影記者搶位

據日本《Web Sportiva》報導，日本雅虎記者小宮良之撰文寫道，隨著比賽的接近，各國記者湧入賽場，攝影記者彼此間卡位、搶位十分激烈，文字記者也緊繃神經準備寫下報導。而在這緊張的氛圍之下，難免讓人歇斯底里，加上雙方言語不同難以溝通，只要一點碰撞，不免衝突就隨之而來。

小宮良之就表示，14日一名中國記者相當生氣大聲斥喝阿根廷記者，不過阿根廷記者卻反嗆對方一句：「你們又沒踢進世界盃，為什麼還這麼囂張？」這讓中國記者立刻沉默啞口無言。

開82年車齡拖拉機赴俄瘋世足

德國一位70歲的熱血球迷沃斯，為了幫德國隊打氣，開著車齡8 2歲的拖拉機，一路從德國開到俄羅斯，花了將近一個月。這輛貼著「哈囉莫斯科」標語的拖拉機，雖然已是老古董，卻一路載著主人抵達俄羅斯，如願趕上德國隊的第一場比賽。雖然德國隊在首戰遇上墨西哥，爆冷門吃敗仗，但沃斯已打算繼續開著拖拉機，跟著德國隊遊覽俄羅斯。

另外巴西也有一對夫妻，開著吉普車抵達俄羅斯並表示：「這輛吉普車是1946年的，非常非常老的吉普車，我花了5年時間改造，這輛吉普車有超過10個部份都是不同年代的。」這對巴西夫婦從2016年3月開始，開著吉普車陸續去了43國， 開了9萬公里，也在巴西對戰瑞士前夕趕到俄羅斯。