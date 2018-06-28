停車收費系統將升級 按車牌號繳費 告別貼條時代

（本報訊）西雅圖駕駛人在路邊停車或許已經習慣了付費貼條的既定流程，但這一繳費方式也許即將成為歷史。

6月25日，西雅圖市議會做出投票表決，決定升級停車場收費系統，就現有停車條款做出改變。民眾無需在支付停車費後領取貼紙，將其貼在車窗上作為繳費憑證。僅需在付費時輸入自己的車牌照號碼，並選擇停車時間後付費即可。

此外，駕駛人還可用車輛及信用卡信息在網上開設賬戶，如此便可使駕駛人刷卡後選擇自己駕駛的車輛，然後選擇時間付款，無需重複輸入車牌號。用戶同時還可在自己賬戶中查閱停車記錄及所有收據。

在剛剛通過的新規下，西雅圖市內1,700處停車場付費站都將作出升級，升級時間為今年8月至12月。此次系統升級將為西雅圖市諸多路邊停車民眾提供便利。

一些白領認為新規定將使生活更加便捷。他們利用手機下載停車App，利用手機付費可以讓他們整日呆在辦公室，不出門也可以支付停車費。

當然，在增加便利條件的同時，新的停車制度也將減少一些原有的有利條件。在舊計時收費器系統下，駕駛人若需要臨時將車停去其他位置，在原有停車貼紙未到時的情況下，可免費停泊他處。而在新系統推出後，這一方案便不可行，每次移動車位時無視之前付款記錄，必須重新付款。西雅圖運輸署工作人員表示，希望新系統下為民眾帶來的便利可以彌補這點損失。