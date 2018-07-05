是什麼讓你看起來是「美國人」？

也許是穿衣服的方式？也許是髮型？或是行為舉止？或是體重？

華盛頓大學的一份新研究報告發現，超重的亞裔比體重正常的亞裔，更可能被認為是來自美國。研究人員還認為，超重的亞裔也被認為是合法在美國生活，這跟身高體重指數（BMI）正常的亞裔不同。超重的亞裔比體重正常的亞裔，明顯更被人認為是美國人，以及超重者也會被別人認為是已歸化美國的公民。但在白人、非洲裔或拉美裔群中卻沒有發現同樣的結果。

這項研究於7月26日發表在心理科學中。

研究人員分析了10項研究，有1,000多名大學生觀看了不同體重的男女比例，包括亞裔、黑人、拉丁裔和白人的照片，然後回答了有關照片主體國籍和其他特徵的問題。有些照片經過電腦修改，使照片中人看來超重或有健康的體重。

超重被定義為BMI大於25，正常體重為BMI小於25。

報告的撰寫人Caitlin Handron說：「在美國，有一種強烈偏見存在，認為美國人即是白人，這會對其他膚色的族裔造成負面影響。」共同撰寫人Sepna Cheryan補充說：「我們發現亞裔有一種反常的社會利益，那就是額外的體重讓他們更被視為美國人。」也就是說，研究人員認為，這種影響涉及到亞洲人瘦弱，而美國人壯健的常見刻板印象 ，所以如果亞洲人體重重，那麼他們似乎更看起來更是「美國人」。

在統計學上，超重是美國人常見的：疾病控制和預防中心報告說，約70%的美國成年人超重或肥胖。當數據按族裔劃分時，亞裔美國人的肥胖患病率為11.7%，白人佔34.5%，拉美裔美國人佔42.5%，黑人佔48%。更具體地說，在美國，亞裔移民與本地出生的亞裔美國人相比可能超重。

同時這項研究指出了未來對定型觀念和身份認同的分析的潛力。例如，如果美國人被定型為外向型，亞洲人普遍被認為是保留的，那麼亞裔美國人如果是群眾性的話，似乎更像美國人？拉美裔美國人也同樣如此，因為拉美裔人常常被定型為外向型？

這對於在團體內部或外部被認為是潛在的後果。研究人員在文中指出，已經被邊緣化的人往往最容易受到行為或身體特徵的排斥。

研究人員在研究報告中寫道，世界各地的肥胖人口趨勢以及關於誰是「外國人」的共同刻板印像有助於研究。挑戰了美國人通常是白人的刻板印象。

該研究由國家科學基金研究生研究獎學金，西華盛頓大學教授研究資助和SPSSI資助計劃資助。