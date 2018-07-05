歐盟的異類——葡萄牙敞開雙臂迎移民

（本報訊）和急於阻擋移民的大多數歐洲聯盟國家不同，葡萄牙正尋求接納更多移民，藉以解決人口減少的問題。

葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）今年5月在一場黨內會議中表示：「我們需要更多移民，我們不能容許任何排外的言論。」他的談話贏得滿堂彩。

為展現開放的立場，葡萄牙成為第一批同意接納救援船「生命線號」（Lifeline）上部份移民的國家之一。在義大利6月21日拒絕靠岸的要求後，「生命線號」曾在海上停留了6天，最後馬爾他才准予靠岸，有200多人獲救。此外，在歐盟領袖上星期於高峰會上激烈辯論哪個國家應接受在北非沿岸救起的移民的同時，葡萄牙的社會主義政府早已經採取行動，希望成為吸引移民的國家。

科斯塔在離開歐盟高峰會時指出：「這是個艱難的高峰會，協議雖然達成，但無法隱藏早已威脅到歐洲聯盟的嚴重分歧。」聯合國國際移民組織（IOM）在6月29日選出葡萄牙前部長維托里諾（Antonio Vitorino）為新任秘書長。葡萄牙外交部指出，這顯示出葡萄牙對移民議題的重視。

科斯塔已經將解決人口下降問題列為施政重點。而預料這也將是明年葡萄牙大選的中心議題。根據民調，科斯塔目前保持領先。根據政府的研究，人口大約只有1,040萬人的葡萄牙，每年至少必須增加7萬5,000名新住民，才能維持穩定的勞動人力。在2011年金融危機後，葡萄牙經歷了3年的衰退，這段期間有超過30萬葡萄牙人外移尋求更好的生活，其中有許多是年輕的大學畢業生。

葡萄牙在2017年達成6年來首次移入比移出者多。根據歐盟國家於6月29日好不容易達成的移民協議中，未來在海上被救起的移民，將在各國自願的基礎下，被分配到不同國家。

在歐洲理事會今年1月提出的「自願計劃」，葡萄牙早已經其中之一。這項自願計劃目的是在未來兩年內，安置至少5萬名難民。在2015年至2018年3月的另一項計劃中，葡萄牙早已收容了1,552名難民。

只不過，大約只有半數的人選擇留在葡萄牙，其它的人都為了追求更好的經濟機會，前往其它國家。