2015年6月27日，一名30歲男護士Benito Enriquez在世紀互聯球場（CenturyLink）觀看音樂會後捲入鬥毆事件，因傷勢過重不幸身亡。

此案發生後不足1個月，「國際區急救中心」負責人陳榮新於同年7月23日凌晨在幫派交火中受傷，由於傷勢嚴重搶救無效宣佈死亡，至今已屆三年。兩起案件目前仍未撥雲見日，迎來真相。社區民眾對此深感失望，並一直在等待答案。

在2017年8月的一次社區論壇中，西雅圖警方承諾將成立全新的工作小組，與地方及聯邦機構合作，致力解決幫派暴力謀殺案件。當時的警察局副局長貝斯特（Carmen Best）也表示陳榮新一案並非懸案，並承諾社區「陳榮新案的正義宣判即代表整個社區的正義」。

然而當前警察局長奧圖爾（Kathleen O’Toole）宣佈辭職後，代理局長貝斯特卻無緣繼任局長一職，這再度令社區人士失望心寒。杜爾肯在參選市長拉票時，曾與亞太裔社區分享自己將採取何種措施尋找陳榮新案兇手。

她表示將提高懸賞額度，激勵民眾提供破案線索；同時廣發傳單，將傳單以多種語言形式發放，除亞洲各大語種外，還需譯成東非各語種；她還承諾將在上任後兩週時間內，讓警察局長向自己匯報案件進程，並將密切與社區溝通。

如今距杜爾肯宣誓就任之期已過去7月餘，社區內仍未就此事聽到任何新消息。而對於公共安全本身，杜爾肯也承認社區在這方面缺失良多，急需彌補。市府是否能夠真正信守承諾？我們仍翹首等待。