警察局長競選峰迴路轉 貝斯特重回終選名單

（本報訊）本月7日，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）宣佈，作為警察局長3名候選人之一的麥克萊（Cameron McLay）退出競選，代理局長貝斯特（Carmen Best）因而重新回到候選人名單。

杜爾肯表示，在麥克萊宣佈退選之前，自己曾就警務改革話題與其進行過深入交談。二人最終達成一致想法，認為麥克萊在西雅圖有更加適合的職位，但市長暫時不願透露具體細節。

由於先前貝斯特並未進入終選名單，許多社區人士表示強烈不滿，此次局長競選峰迴路轉便引來諸多猜測。杜爾肯稱：「在華盛頓特區有一句老話，知者不言，言者不知」，並不願過多透露內情。

杜爾肯明確表示此次警察局長競選是一場公平且完整的競爭過程，西雅圖需要的是一位最好的警察局長。自己與麥克萊在就警務整頓方面交談後得出意外結論，麥克萊退出競選後，便由警務搜索委員會重新選擇替補候選人，各委員在召開會議後，決定讓貝斯特重回候選人名單。

在候選人出現變更後，接下來的一週時間內，所有候選人都將參與一系列社區會議，並與市長進行一對一面試。杜爾肯在聲明中指出：「在我面試警察局長過程中，下一任局長必須致力於公共安全，並繼續建立一個專注於有意義及具持久性改革的負責任、多樣化警局。」

貝斯特意外再度獲得角逐警察局長的機遇，她發表推特稱：「對於可以角逐局長一職我感到很激動。每個人都知道我熱愛西雅圖警局。」