陸榮昌博物館（Wing Luke Museum）

陸榮昌博物館不僅僅是一個博物館，還可以了解華埠國際區從20世紀初到現在的歷史、景點和故事。目前的展品包括當代藝術、茶藝和李小龍展。這個隸屬於Smithsonian會員和國家公園服務附屬區域的博物館，是任何想要了解西雅圖的人的必訪之地。

地址：719 S. King St, Seattle, WA 98104

營業時間：週二至週日，上午10點至下午5點

聯繫電話：206-623-5124

網站：wingluke.org

西雅圖彈球博物館（Seattle Pinball Museum）

進入這個博物館遊人感到處在一個充滿興奮，充滿樂趣和魔力的世界中。有一刻你正在與加勒比海（Caribbean）的海盜和戰士們作戰；下一分鐘，可能就是埃及國王，然後被運送到星際迷航或者成為魔戒的主人。

西雅圖彈球博物館是西雅圖唯一的彈球店。它在商店裡有50個彈球機，讓客人再次感覺像個小孩，孩子們不想離開這裡，它用200台機器，可以租用在派對上供大家娛樂。

地址：508 Maynard Ave S., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-623-0759

營業時間：每日中午至晚上8點開放（週二閉館）

網站：seattlepinballmuseum.com

美國酒店 青年旅舍（Hostelling International at the American Hotel）

青年旅舍位於一棟經過翻修的1926年歷史建築內，是一個多元文化的旅客中心。宿舍提供私人房間和宿舍間，床位以每晚$37美元起預訂。旅舍還提供免費無線網絡、互聯網、電視室、24小時廚房和用餐區。

地址：520 S. King Street St., WA 98104

聯繫電話：206-622-5443

網站：americanhotelseattle.com

環球旅行社/西雅圖華人服務中心（Global Travel/Seattle Chinese Service）

環球旅行社代理各大航空公司，世界各地和美國國內特價機票，並有中國特價團、巴士團及經常組團前往溫哥華觀賞演唱會。並有特價優惠中國10年簽証、各國簽證、機場接送、自由組團、賭場巴士團接送等服務。

地址：659 S. Weller St., Seattle, WA 98104

營業時間：

週一至週五：早上十點到下午五點

週六：早上十點到午三點

週日休息

聯繫電話：206-381-9888

電郵：globalseattle@gmail.com

西雅圖華人服務中心則特辦中國各類委託、證書、僑房、單身証明、結婚/離婚、生活擔保文件、各類移民、身份轉換、簽証、各類公証，翻譯文件等服務。

地址：659 S. Weller St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-618-1878

電郵：seattlecsi@yahoo.com

海灣輕鐵（Sound Transit）

從華埠國際區地鐵站乘坐輕軌到機場或華盛頓大學都方便快捷。海灣捷運Express巴士和Sounder通勤鐵路貫穿金郡、Pierce郡和Snohomish郡。

計劃出行者請瀏覽：soundtransit.org

仁人服務社（CISC）

經過46年的努力，仁人服務社在社區中獲得優越的聲譽，作為領導的機構為移民社區提供語言及文化適切的社會服務。通過提供資訊、轉介、倡導、社會及支援服務，幫助金郡的移民及其家庭在社區中走向成功。仁人每年為20,000位以華裔為主的移民及難民提供服務，包括：雙語學前班、家長及幼兒家訪計劃、英文教學及入籍計劃、家庭支援服務、親子教育、文化嚮導計劃、免費法律資詢、和國際社區科技中心等二十三項服務。

地址：611 S Lane St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-624-5633

網站：www.cisc-seattle.org

誠信地產（Real Home Network）

誠信地產公司多年前由李程天夫婦創立，公司的願望是為華埠國際區和移民社區提供商業和住宅需求，李先生在過去兩年中已經完成了超過50,000,000美元的地產銷售額。他還是表爾威（Bellevue）中華商會的創始人。這對夫婦與許多本地和國際網絡都有很好的聯繫。

地址：672 S. Weller St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：425-633-4254

點心皇（Dim Sum King）

東主Amy Eng表示：「點心皇以新鮮和優質的原料，採用最迅速的外賣服務態度，努力為客戶提供43樣最好的點心。顧客可以根據需要，從只買一樣點心到任意的數量。我們的價格經濟實惠，大概每個僅70-80美分。我們每天賣出超過1,000個叉燒包，客戶給我們4星和5星的評級。我們向西雅圖和表爾威的許多亞洲餐館批發銷售，因為他們喜歡我們穩定且高質的水平。」

每週7天營業：上午6:30至下午6點

地址：617 S. Jackson St., Seattle WA 98104

聯繫電話：206-682-2823

康樂酒家（House of Hong）

東主李寶夫婦表示：「餐廳進行了大規模的裝修，以新面貌、新管理，新風格的營業，在評審中獲得了4星的評級。餐廳寬敞舒適，設有三個獨立貴賓室和一個舞池，可提供舉辦各社團活動、婚禮、生日、彌月等大小派對。除各款點心，康樂還提供粵對和北餐等美食。65英寸電視屏幕，特別是在世界盃和球賽期間，體育迷會聚在我們這裡。」酒家並提供許多免費的泊車位。

地址：409 8th Ave S., Seattle, WA 98104

每週7天營業：上午9:30至晚上10點

聯繫電話：206-622-7997

網站：houseofhongwa.com

美味來（Hong Kong Bistro）

東主Ben說：「我們的點心新鮮夠熱，因為是在顧客下單時才現製，是華埠國際區唯一採用這種即叫即製的服務，因為我們希望食客能感受到我們的高質量和高品味。」

美味來特別休業一個月重新裝修改換容顏，擁有現代藝術品，呈現出暖色調和木質設計，全新傢具和酒吧檯，菜單也是新的。整個環境給顧客溫暖舒適的感覺。Ben表示：「 我想改變中餐館給人陳舊和骯髒的印象，希望我們帶給大家的是乾淨而現代化的餐廳風格。」

另一個新概念是，美味來可能是目前唯一的一家，在每張餐桌上提供免費檸檬瓶裝水的服務且可免費續加。

地址：507 Maynard S., #511C, Seattle, Wa 98104

聯繫電話：206-682-1922

每週7天營業：早上10點至凌晨2點

生隆酒家（Harbor City）

生隆酒家老闆馬先生說：「從港式點心到中式燒烤櫃檯，再到美味的海鮮菜餚，我們應有盡有。我們最受歡迎的是提供一站式的中菜餐飲服務，是客戶最方便的中餐館。我們的地方很乾淨，氛圍很好。」生隆燒臘晚餐和午餐很受年輕人和老年人的歡迎。

地址：707 S. King St., Seattle, WA 98104

每週7天營業：上午8:30至晚上11點

聯繫電話：206-621-2228

網站：harborcityrestaurant.com

星都（Ocean Star）

如果喜歡海鮮尤其是螃蟹，海洋之星的師傅擅長烹製各種美味風格的阿拉斯加帝王蟹。廚師可以創造性地將巨大的螃蟹製成三道菜，如大蒜蒸螃蟹、美味湯或蔥green onions and scallions，螃蟹殼裡裝滿了烤糯米。炒飯是是用鹽、大蒜和胡椒或豆豉醬或辣椒同炒。至於餐廳的點心，各位不妨嚐嚐五色蒸餃，不同口味會讓食客感到驚訝。

地址：600 7th Ave. S., Seattle, WA 98104

每週7天營業：上午9點至晚上10點半

聯繫電話：206-623-1670

網站：seattleoceanstar.com

翠苑（Jade Garden）

經理Weng Chan說：「我不想吹噓，但只你要進來我們的餐廳試試食物，就會發現它無可抵抗的美味和可口。」尤其是週末，客人需要等待就座，因為餐廳裡外都擠滿了食客。餐廳的點心有時在工作日是很容易被銷售一罄。翠苑點心種類多且有趣，難怪大家晚上喜歡去吃點心，新裝潢的設置為食客們提供了一個更廣闊且新鮮空氣的環境。

營業時間：

週一到週四：上午9:00至凌晨2:30

週五到週六：上午9:00至凌晨3:30

聯繫電話：206-622-8181

地址：424 7th Ave. S., Seattle, WA 98104

網站：jadegardenseattle.com

魚躍門海鮮酒家（Joyale）

魚躍門有兩個優點是大多數在華埠國際區餐廳沒有的條件，一是免費停車，一是餐廳可一次容納500多人。週末享用點心無需等待很長時間拿到座位，這是大型人多朋友聚會的理想選擇餐廳。它的點心價格適中，廚房可為客人提供任何風格烹飪法的海鮮主菜和提供其他美食。這對夫婦與在Martin Luther King Way上的鯉魚門（Joy Palace Seafood）餐廳有關，魚躍門和鯉魚門是姐妹檔餐館。

地址：

環太平洋中心（Pacific Rim Center）

900 S Jackson St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-623-1318

每週7天營業：上午10點至晚上10點

錦棠海鮮酒家（Honey Court）

一位忠誠的顧客說：「錦棠美味點心總是新鮮且夠熱，還有一些獨特的食物，例如蒸排骨飯煲，這在其他餐館沒有提供。定製的海鮮晚餐美味，包括燉雞肉和人參，烤螃蟹，龍蝦，蒸魚，北京烤鴨，活蝦，走地雞，象拔蚌和豆豉醬蒸鰻魚。客戶對錦棠新穎的食材設計和藝術手藝讚不絕口。

地址：516 Maynard Ave. S., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-292-8828

每週7天營業：上午9點至凌晨3點

臉書網址：facebook.com/pages/Honey-Court-Seafood-Restaurant

大同飯店（Tai Tung）

大同飯店由“Grandpa Quan”於1935年創立，是西雅圖歷史最悠久的中餐館。它價格合理、氣氛友好、服務員忠誠，有些人在那裡工作了半個世紀！此外，它是一個為許多人留下美好回憶的地方，多代顧客會在大同開始他們第一次的約會，李小龍在那裡有一張最喜歡的桌子，老闆Harry Chan是社區的fixture。

地址：655 S. King St., Seattle, WA 98104

營業時間：

星期一至星期四：上午11點至晚上10點半

星期五至星期六：上午11點到12點

星期日：上午11點至晚上10點

聯繫電話：206-622-7372

網站：taitungrestaurant.com

綠洲茶區（Oasis Tea Zone）

綠洲茶區是一家位於西雅圖的家庭擁有的茶和冰沙（smoothie）咖啡館。還提供午餐和晚餐以及咖啡。他們也以爆米花雞（popcorn chicken）而聞名。綠洲茶區經常客滿，特別是在週末晚上有額外的座位，街機遊戲（arcade games）、棋盤遊戲和音樂欣賞。

地址：519 6th Ave. S., Seattle, WA 98104

營業時間：

星期一至星期四，星期日：上午11點至凌晨12點

星期五至星期六：上午11點到凌晨2點

聯繫電話：206-447-8098

網站：oasisteazone.com

聚昌麵廠（Tsue Chong Co., Inc.）

第一次遊覽華埠國際區的孩子，經常會買一袋幸運籤餅。 他們表示，看到聚昌麵廠的生產流程是行程中最有趣的一站。這家擁有101年歷史的公司，現在由第四代家族經營。除了每天生產8萬個幸運籤餅外，麵廠還生產新鮮雞蛋麵、烏冬麵，蛋卷和餛飩皮及各種麵條產品。 顧客還可以訂購自己喜愛的籤餅口味和創造自己的幸運籤條，在亞洲和主流超市可買到該廠的零售產品和在麵廠購買到批發產品。

地址：

801 S., King St., Seattle, WA 98104

800 S., Weller St., Seattle, WA 98104

麵廠零售營業時間：

週一至週五：早上九點半到下午五點半

週六：早上十點到下午二點

週日休息

聯繫電話：206-623-0801

網站：tsuechong.com

綠葉（Green Leaf）

東主Peter Kung表示：「綠葉供應正宗的越南美食。廚房裡一切食材都很新鮮。我們新鮮的芒果和木瓜沙拉很有名。我們的服務和休閒氛圍得到高評分。顧客可以享用我們的食物，優質的越南咖啡和各種亞洲啤酒。感謝客戶自2006年開業以來至今對我們的支持。除華埠外，在Belltown和Shoreline還有分店。」

地址：418 8th Ave. S., Seattle., WA 98014

聯繫電話：206-340-1388

每週7天營業：上午11點至晚上10點

網站：greenleaftaste.com

王朝室（Dynasty Room）

王朝室是華埠國際區的最新酒吧，供應精緻的手藝雞尾酒及東西方的食材。它以狼廟主題的意念和文化牆的設計贏得了千禧一代和社區領袖的讚譽。這是一間多功能休息室，擁有溫馨的氛圍，還設有適合所有年齡段卡拉OK的活動室。亞洲風味小吃$4美元以上。王朝室位於前四海酒家內。

每週7天營業：下午4點開始營業

每天下午4-7點為歡樂時光

地址：714 S. King St., Seattle WA 98104

聯繫電話：206-682-0297

臉書網址：facebook.com/dynastyroom

巧巧燒臘（Kau Kau）

巧巧是40年前第一個中式燒烤店。餐廳由已故的伍超偉創立，現在由他的女兒經營，巧巧之名意指夏威夷的美食。它的燒烤豬肉櫃檯，也用於出售烤鴨、烤乳豬、叉燒肉和醬油雞的出售，通常都設有外賣線。可以訂購組合餐或只需一個燒烤項目，或午餐盒。幸運的是，該店工作人員工作快速。除了燒烤外，巧巧還以其許多傳統中國菜而聞名。

地址：656 S. King St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-682-4006

網站：Kaukaubbq.com

世界比薩餅（World Pizza）

世界比薩餅供應最好的素食比薩餅， 採用本地最好的食材烘烤而成， 包括朝鮮薊（articokes）、蘑菇、核桃、鳳梨和香草。最受歡迎的是馬鈴薯披薩（potato pizza）。客戶還表示餐廳提供有最好的醬汁、薄皮和精心製作均勻分佈的配料。東主Aaron和Wren Crosleycone很高興他們的餐廳被許多其他家族企業所包圍。

地址：672 S King St, Seattle, WA 98104

營業時間：

週一到週四：上午10點至晚上9點

週五和週六到晚上10點

週日到晚上8點

網站：worldpizzaseattle.com

美味屋（Yummy House Bakery）

自1998年開業以來，美味屋一直在華埠國際區的中心地帶提供健康的港式蛋糕、小麵包、糕點和飲料。一位顧客說：「我愛上了美味屋的港式麵包和糕點，我母親來自香港，因此我的標準很高，美味屋提供的是道地的港式糕點。」尤其是結婚蛋糕，每一個都是精心設計，令顧客十分滿意。

地址：522 6th Ave. S., Seattle, WA 98104

營業時間：

週一至週六：早上8:30至晚上8點

星期日：上午8:30至下午7點

聯繫電話：206-340-8838

網站：yummyhousebakery.com

宇和島屋（Uwajimaya）

家族擁有的宇和島屋已經為本地西北社區服務了90年。在宇和島屋品質是最重要，包括了：關係、經驗、知識、健康和食物。宇和島屋擁有充滿樂趣和美味的亞洲小吃和雜貨、生猛活海鮮水族箱、獨特的廚房用具、亞洲特色美食和汎亞美食廣場，一定會讓您和您的味蕾驚喜不已。

地址：600 5th Ave. S., Seattle, WA 98104

營業時間：

星期一至星期六：上午8點至晚上10點

星期天：上午9點到9點

聯繫電話：206-624-6248

網站：uwajimaya.com

Washington Federal銀行華埠國際區分行

Washington Federal 銀行本年慶祝成立100週年慶， 通過房屋貸款和銀行投資常識，幫助大家建立美國夢。讓我們為各位服務，看看為什麼Washington Federal銀行華埠國際區分行最值得信賴和最受推薦的區域銀行。

地址：601 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

營業時間：

週一至週五：上午9點至下午5點

聯繫電話：206-624-7581

網站：washingtonfederal.com/locations/washington/seattle-international-district

越華超市（Viet Wah Supermarket）

作為小西貢（the Little Saigon）社區最古老的雜貨店之一，越華超市自1981年以來一直提供我們社區的食品需求。尤其專門提供越南、中國和泰國產品，以及各種雜貨主食。顧客可以買到生猛海鮮，有全套服務的肉類櫃檯，以及獨特的廚具及最好的日用商品。

地址：1032 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

每週7天營業：上午9:30至晚上10點

聯繫電話：206-329-1399

網站：vietwah.com

City Produce

成立於1926年，致力於通過服務為客戶服務，只經營批發銷售。City Produce迎合大小餐館、學校和機構，提供200多種優質產品和頻繁交貨服務。公司現在是由第三代經營，業主親自與企業主合作，理念是支持本地農民。週一至週六提供送貨服務。

地址：710 7th Ave S., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-682-0320

705閣樓公寓樓（705 Lofts）

705 Lofts位於西雅圖華埠國際區中心的公寓社區。所有單元都有9英尺高的天花板、凸窗（bay windows）、設備齊全的廚房以及室內洗衣機和烘乾機。有些單元一間臥室700平方英尺，甚至比典型的公寓更寬敞。許多單元都能俯覽西雅圖市中心和奧林匹克山景。酒店距離輕軌、Sounder火車、巴士和First Hill有軌電街車僅步行路程，受到各行專業人士和退休居民的青睞。

地址：705 S. Weller St., Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-264-7978

網站：705lofts.com

亞太旅遊（Asian Pacific Tours & Travel）

亞太旅遊通過組織包括商會在內的代表團，前往亞洲和中國，為美國政府官員訪問台灣、中國和西南亞國家的入境服務以及提供當地的旅行需求票務及出境服務。

地址：614 S. Jackson St. Seattle, WA 98104

聯繫電話：206-624-9168