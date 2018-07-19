2018世界盃盟主法國國家男子足球隊

法國早在1930年第一屆世界盃就出戰決賽週，在1998年和2018年取得世界盃冠軍，並在多項國際大賽有出色成績。

法國國家隊在世界足壇的地位舉足輕重，法國作為歐洲大陸較早開展足球運動的國家，參與創辦了世界盃、歐洲國家盃等一系列影響著現代足球的賽事，其中1984年和2000年歐洲國家盃法國勇奪冠軍。法國國家隊曾14次參加世界盃，1998年和2018年取得世界盃冠軍。

2006年在德國舉辦的世界盃，法國隊一路殺入決賽，只可惜一記故意頭錘，被判紅牌出場最終敗給義大利，此後法國陷入一段低潮期，球隊在大賽的表現也讓球迷嘆息，10年前更是爆出了更衣室醜聞。

在新黃金一代的噴出，法國足球藉此復甦，上屆世界盃8強，2016年歐洲盃亞軍就是最好的證明本屆世界盃，法國就是靠這批天才球員證明自己的最好時機。

贏球的法國隊除遊街接受民眾的歡呼、總統的接見外，連法國公共交通系統也加入慶祝，準備短時間更改車站名稱，換上球隊隊員、教練的名字為站名，更大的榮耀是球員們將獲得法國最高榮譽－榮譽軍團（Region of Honor）的頒發獎。

團隊合作戰術

法國國家男子足球隊（French National Men’s football team）成立於1904年，主場館位於法蘭西大球場，是法國足球總會領導的國家級別足球隊，參加國際比賽。

其實在世足開踢前法國不被各國看好，一直到8強賽前都被評斷奪冠率僅8%（排第4位）。就算如此，本屆法國隊主力奪下世足最佳新人的姆巴Kylian Mbappe、Antoine Griezmann和Paul Pogba都在冠軍戰中有所斬獲，幫助球隊以4比2奪下隊史上第二座冠軍獎盃。從賽前不被看好到最終奪得冠軍。

法國的勝利證明總教練Didier Deschamps受爭議的戰術是可以實行的。將中場Blaise Matuidi調度到左翼，確保防守的策略讓法國能夠利用速度反擊，更讓他得以大展身手。法國隊每個人都很有才能，但總教練放棄個人的攻擊能力改採團隊合作戰術，最終得到勝利。

隊員多移民

具移民背景的各國球員，在本次世界盃大放異彩，他們的表現成為左右戰情的關鍵，也讓世界盃成為移民表現的最佳舞台。

移民問題不只在美國等地發燒，在俄羅斯進行的世界盃足球賽中，移民同樣讓4強賽展現截然不同的風貌，法國、比利時、克羅埃西亞（Croatia）、英格蘭4隊的組成，就是足球和移民交織的最佳典範。

本屆在贏球的法國隊陣中的23名球員有16名選手來自有非洲血統的移民家庭，他們分別和9個不同的非洲國家有血緣關係，這樣的事實對支持法國隊的球迷來說，根本不是什麼會特別去關注的議題，除了少數人以外，大家對這些移民都抱持熱誠的歡迎，而移民正反映了法國的價值。

顯著的例子就是法國新星Kylian Mbappe，他的母親有阿爾及利亞（Algeria）的血緣，父親則有喀麥隆（Cameroon）血統，不論他的背景如何，如今Mbappe都已是幾百萬法國年輕人的偶像； 另外， 包括N’Golo Kante、Paul Pogba等人也都具非洲血統。

事實上足球也被認為是各個移民社群相互融合的有力因子，不論貧窮、勞動階級的社群都被視為足球員的潛在人才庫，其中有些人甚至已經能進到國家隊。

2018年世界盃十大最貴球隊

排名 國家隊 總身價（歐元） 平均身價（歐元） 1 法國 10.8億 4,676萬 2 西班牙 10.4億 4,500萬 3 巴西 9.5億 4,130萬 4 英格蘭 8.74億 3,800萬 5 德國 8.72億 3,791萬 6 比利時 7.58億 3,296萬 7 阿根廷 7.08億 3,078萬 8 葡萄牙 4.68億 2,036萬 9 烏拉圭 3.68億 1,598萬 10 克羅埃西亞 3.41億 1,483萬 23 韓國 8,438萬 367萬 25 日本 7,240萬 315萬

備註：

2018年7月16日的美元對歐元匯率為0.852868

排名榜首的法國隊中擁有身價1.2億歐元的Glitzman，1億歐元的Mbape和9,000萬歐元的Pogba等大牌球星。

主辦國俄羅斯

32支球隊，歷時32天，共計64場賽事，在全世界球迷的歡呼中，2018俄羅斯世界盃從6/14日到7/15日，將近一個月的賽事終於拉下了帷幕。

世界盃是俄羅斯繼2014年索契冬奧會（The winter Olympics in Sochi）後承辦的又一大重要國際賽事。作為全球第17大經濟產業，足球產業年生產總值達5,000億美元，超過世界不少國家和地區。在福布斯發佈的全球最具價值體育品牌中，世界盃排名第三。因此，對於主辦國而言，舉辦世界盃賽事就意味著收割紅利，俄羅斯政府也寄希望於此，盼著能夠大力提振本國經濟。

旅遊業無疑是最先被帶動起來的，為了吸引各國的球迷來俄羅斯觀看比賽，俄政府出台了一些免簽入境的便利措施，世界盃期間可以憑護照和門票多次免簽。世界盃已經為俄羅斯帶來了22萬個就業崗位，基於世界盃的長尾效應，未來5年還將再創造16萬~24萬個就業崗位。

據第一財經報導，60萬國外遊客平均在俄境內逗留12天；赴俄遊客帶來19.49億美元的收入；俄羅斯從遊客身上收回約17%的基礎設施投資和經營性支出。據俄羅斯政府的一份報告稱，在2013~2023年間，也就是俄羅斯成功申辦世界盃後的10年內，世界盃將拉動俄國GDP 260億~308億美元。

畢竟開銷也是龐大的數字。俄羅斯副總理達瓦科維奇（Arkady Dvorkovich）4月時就表示，俄羅斯為準備本屆世界盃已花費140億美元，相當於俄國內生產總值（GDP）的1%，被人調侃為「史上最燒錢世界盃」。不過他也說：「140億美元的投入，能給我們國家的發展帶來巨大的推動。我想說，沒有世界盃，俄羅斯當前的經濟就不會這樣的發展。」