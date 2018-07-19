如何征服味精綜合症狀

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

MSG是味精，化學名是谷氨酸鈉（monosodium glutamate-sodium），它是亞洲食品的增味劑，也是我的壓迫者。

我知道讀者會感到震驚，因為我經常在亞洲餐館用餐，難道不關心餐飲中被添加了味精？少量的味精可以為味蕾帶來鮮味的奇蹟，但過度使用是會造成傷害。雖然我不會像某些人那樣吃下味精後有頭痛或過敏的反應，然而後果卻是緩慢的，且非常的惱人……

我光顧亞洲餐館，是因為許多都是西華報的顧客。當我報導亞裔各項活動時，我的手指自然而然的就無法抗拒亞洲小吃。如今，即使是主流餐廳和酒店也會有含味精的食物。

我和MSG一起長大，祖母會在每道菜中，甚至包括在湯品中加入味精，就像加入胡椒和鹽這類的調味品，我們從來不質疑吃進肚裡的是什麼。事實是因為我們沒有足夠的知識和洞察力來質疑。自從我孩提以來，在香港的家裡的廚房永遠有一瓶味之素（Ajinomoto），這個日本人第一個發明的玩意。

大家現在很聰明，會想要知道吃的什麼東西，同時會試著去用心閱讀食品標籤，並要求食品製造商提供透明度。

味精來源

根據維基百科，一位德國化學家於1866年首次通過麩質與硫酸（gluten with sulfuric acid）發現谷氨酸鈉（glutamic acid）。1908年，東京帝國大學的池田菊苗（Kikunae Ikeda）教授在妻子為他烹製湯麵時通過kombi海藻，鑑定了谷氨酸鈉物質。池田的精彩處在於他取得了專利，之後鈴木兄弟（Suzuki）於1909年將其作為Ajinomoto商業化生產，這是鮮味的來源。出於營銷目的，一些亞洲研究者甚至聲稱吃味精會讓孩子變聰明，真是個謊言！

研究發現，兒童一天不應超過5克用量，成人不應超過6克。過量會導致反應，如身體過熱、過度刺激大腦和胃。

改變態度

「你真的必需使用味精嗎？」幾年前我問過香港的一些中菜廚師。

「沒有味精，沒有廚師。很多人會否認這一點，但廚師們確實都這樣做。」其中一個人如此回答。 在一次香港頂級廚師的烹飪比賽中，我已故婆婆回憶說，比賽規定沒有哪位中餐廚師可以帶任何添加食物美味的輔助料。這意味著這場比賽的食物沒有放味精，這是揭示誰才是真正有本事的大廚的唯一方法。

但事情卻不是這樣，得勝的那位廚師，確實有偷放味精，這是怎麼回事呢？原來他帶了一條用味精浸泡的毛巾，在洗手後他用那條毛巾抽打雙手，因此他在拿食材時，味精自然被帶進食物中。

如今，許多成功的餐館都宣稱他們根本不使用味精。一位廚師說：「我不用味精，使用味粉（glutamate powder）。」事實上，兩者沒有太大的區別，全取決於購買的種類。

在你吃的食物中避免谷氨酸鈉不是那麼簡單。許多常見的食物，如核桃、新鮮番茄汁、醬油、蝦、海藻、parmesan奶酪、蘑菇、牛肉、雞蛋、雞肉、牛奶、香料、魚露和雞肉和肉湯罐頭，都含有某種谷氨酸鈉。目前在超市有許多不同品牌的調味劑，琳瑯滿目讓人不知所措，大家在購買時一定要仔細閱讀說明，以適合自己口味、天然、健康為主的調味料才是明智之舉。

好消息是，您可以自製不含化學物質的調味品了！

如何自製調味品

為了寫這篇文章，我調查了公司的8名員工，問他們在家是否用味精，他們都沒有。一名員工說，在炒蔬菜時會用鹽和一點糖，這樣就足夠提味了，不用味精。

另一位說她從不使用味精，「可以享受食物的天然味道，日久就會發展出不同的味蕾。」而我已訓練自己去欣賞新鮮和用草藥、鹽、胡椒或香料來調味食物，在家做飯通常只是放點醬油或鹽。

但如果你在外用餐，一些廚師會在沙拉、主菜和甜點等食物加味精，只是個放多放少的問題。

員工南希自己製作谷氨酸鈉。她將蝦米打碎成粉末，甚至用乾的蘑菇莖。大家可以使用其中一種或將它們混合使用。幾種味道強烈的蔬菜如西蘭花（broccoli），本身都含有谷氨酸鈉元素，可以輕鬆作出自己的谷氨酸鈉醬品牌。

如何征服反應

雖然許多人在吃了味精後會遭受各種各樣的反應，但最糟糕的是它會抑制我晚上的睡眠。如果我在晚餐時吃太多味精，會讓我徹底清醒直到凌晨3點。感謝上帝，我是家中唯一一人必需承擔這個深夜無眠後果的人。如果我在午餐時或下午3點前吃到有味精的食物，就對我沒有影響，真是很感激。

然而我的挑戰是，我必需參加許多亞裔舉辦的晚宴活動。我該如何解決這個問題？許多社區成員都注意到我幾乎沒有吃東西，或者會在沒有吃完晚餐的情況下離開。原因是，我在活動前已經吃過飯，我只是向主人和貴賓致敬。我去那裡不吃飯，只是作採訪的工作。

如果我和朋友或家人一起出去吃飯，我可以很輕鬆地告訴服務員：「不要有味精。」餐館可能已經醃製了一些肉類，但他們會盡可能少放些。

消除味精的其它替代方法是在用餐時喝杯果汁或一杯百事可樂（Pepsi）也有效。或者在用餐後喝些糖水，甜味會減輕喉嚨或舌頭上的味精效力。我在回家後會吃了一大堆水果來「洗掉」味精的反應，在上床睡覺前，喝上一杯蜂蜜也有幫助。

通過這篇文章，我希望社區領導能夠理解並原諒我為什麼不在社區晚宴上吃太多東西。即使沒有吃太多東西，我也很喜歡這些活動，因為我能在活動中建立和大家的聯繫並見到了老朋友。