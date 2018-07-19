踏入夏天，西雅圖在剛過去的週末來一陣子的熱浪迫人，與歷年同期相比，氣溫破格高達攝氏九十三度，較正常溫度高出二十多度。高溫令被溫和氣候寵壞的西雅圖人大喊吃不消。在陽光明媚的背後，大家也要來想盡辦法去消暑避暑。

對於來自熱帶或亞熱帶地區的人來說，會感到西雅圖人實在是身在福中不知福，因為他們國土的氣候經常潮且熱，倘若不是長期居住被氣候同化生活習慣者是難以適應的。較諸全球其他極寒極熱地帶而言，西雅圖確實是人間天堂。不過這個天堂的氣溫也受到全球氣候影響，變得越來越熱。預計今年未來的三個月，本地氣溫也持續上升，遠較去年同期的溫度高。

可能本地人一直都在溫和的氣候中生活，人的性格也變得和順，對於炎熱的應變也是漫不經心，不以為意。故此很多與酷熱相關引出人命的新聞也會在這段期間陸續出現。大部份市民身體最容易受熱浪影響的病癥就是中暑與脫水而引起的虛脫。一些長期戶外工作或活動的人特別容易中招。其實大家稍動腦筋，利用一般生活小常識，例如在烈日當空時找大樹乘涼遮陰，不要將小孩與動物留在車內、在戶外時塗上防曬油、戴上太陽鏡或打一把傘、都可以讓烈日擦身而過，熱浪對身體絲毫無損。

雖然說是熱浪迫人，但大家還是可以享受大自然的陽光，多攝取維生素D，在準備充足的大前提下，歡渡一個身心健康的炎夏。