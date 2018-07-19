警察局長人選敲定 貝斯特獲市長任命

（本報訊）自2017年末，前警察局長奧圖爾（Kathleen O’Toole）宣佈離任後，西雅圖警察局長一職便由貝斯特（Carmen Best）代理。

本月17日，市長杜爾肯（Jenny Durkan）終於在市政大廳召開新聞發佈會，正式任命貝斯特為警察局長。現年53歲的貝斯特此次當選，可謂突破難關眾望所歸，從一開始的無緣終選，到進入最終角逐並擊敗外州對手脫穎而出，耗時半年有餘，她將成為西雅圖史上首位非裔警察局長。

市長在新聞發佈會發言中提到：「大家都認識貝斯特局長，也都知道她總可以給我們交付結果。她了解我們的城市，也對各位警員極為熟知。她在每個鄰里間都曾服務過，也深知我們社區內每個人所面臨的公共安全方面的獨特挑戰。她擁有無上的職業道德，是任何人都無法與之相比的。」

耗時數月的警察局長甄選工作歷經多次意外反轉，終於迎來最終結果，這也是杜爾肯自接任西雅圖市長以來做出的最重要決定。在市長指派接任人選後，貝斯特還需要經過市議會確認才可正式走馬上任。貝斯特正式接任後，將領導1,400餘名警員，並繼續完成西雅圖警局的警務重組工作，肩負起重獲社區信任的重責大任。

在貝斯特未進入終選名單時期，社區人士均對市府選擇提出質疑，杜爾肯在本月初將貝斯特重新放入候選人名單，原候選人之一的前匹茲堡警察局長Cameron McLay同時宣佈退選，杜爾肯表示在與之交談的過程中改變想法，希望他出任西雅圖警務重組工作顧問。

在新聞稿中，市議員M. Lorena Gonzalez表示，自己將負責監管議會確認局長人選的過程，議會最早將在9月4日對貝斯特的提名做出投票表決。

對於此次當選，貝斯特在郵件中發表評論稱：「社區對於西雅圖警局，尤其是在過去幾週內的支持，令人十分鼓舞。我想利用這種能量和通道，使得大家都可以為創建安全西雅圖通力合作，令所有人得到公平的警務服務。我期待與亞太島民社區合作，以實現這一結果。」