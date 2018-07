歷時逾三年籌備努力結成果 孫中山紀念銅像終座落華埠

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 大家去投票的原因有很多,除了是公民應盡的義務與享有的權利外,它還可以顯示投票人的愚蠢、偏見、可笑,甚至是黑暗的動機。許多選民可能會有下列這些激情的表現,這是由於我們各自生活經歷和背景的不同, … [繼續閱讀……] about 9個不理智的投票動機,您是否有其中的一項?