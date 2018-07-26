歷時逾三年籌備努力結成果 孫中山紀念銅像終座落華埠

（本報訊）自三年多前本地僑領袁精學、李文輝、李寶及吳小燕等人發起在西雅圖華埠豎立孫中山先生紀念銅像計劃，並獲得孫中山先生孫女孫穗芳博士答允支持捐贈銅像後至今，經過多方商議協調，銅像最終落實安放在華埠中華會館前。日前孫中山紀念銅像基金會同仁特別邀請旅居夏威夷的孫穗芳博士及本地僑團首長前來為銅像主持揭幕儀式。孫穗芳博士鼓勵市民多前往參觀孫中山紀念銅像。她特別提及銅像八角型的底座是風水寶座，會給到來觀看者帶來好運與建康。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處姚金祥處長在出席典禮時表示，孫中山先生是歷史偉人，在亞洲建立第一個民主國家。他感謝孫穗芳女士將西雅圖列入銅像捐獻名單內，令本地華人有幸沾上這份民主之光。劉政星副處長在慶祝晚宴時讚揚孫中山先生的天下為公是治國的最高理想及走向世界大同的唯一途徑。

年屆八十三歲高齡的孫穗芳博士深受祖父孫中山先生影響，為了秉乘祖父的理念，自二Ｏ一Ｏ年開始至今，她已在世界各地共十三個國家捐建孫中山銅像二百三十座，為籌措平均一座一萬多美元的經費，她義無反悔賣掉部份產業作為經費。孫穗芳博士目前還經常在世界各地宣揚祖父的精神，因為中山先生是先知者，他的三民主義，思想、理念和精神到現在還是歷久彌新，尤其是中山先生一生奔走革命，為救中國和求得國家統一，可以把大總統寶座都讓出去，這種無私精神令人感佩，因此她每到一處，包括出席在西雅圖的銅像活動，必定寫了多幅「天下為公」、「博愛」的書法送出或為銅像經費拍賣。

西雅圖孫中山先生紀念銅像基金會主席袁精學三年多前一直在推動在本地設立銅像事宜，他多次與孫穗芳博士聯繫，並展開了本地的銅像基金會籌款工作。其實孫中山紀念銅像早在一年多前己運抵西雅圖，但當時沒落實安放地點，故銅像一直都是存放在袁精學兒子的倉庫，代為保管。銅像最終座落西雅圖華埠，也令袁精學支持孫中山紀念銅像計劃之夢功德圓滿。

銅像基金會副主席李文輝在慶祝晚會上為孫中山紀念銅像計劃做了扼要總結。該計劃始於三年半前，當時首次籌款晚會得到孫穗芳博士與僑界支持，籌募了近二萬五千元。至今總共獲捐款近三萬五千元。由於孫穗芳博士捐出銅像，西雅圖地區祗負責訂購底座及安裝經費。今次安裝工程由社區人士方偉斌的建築公司負責。金郡政府也撥款五千元作為銅像安裝費用，華州政府同時也送來九千七百元作為支持，令基金會有足夠經費完成紀念銅像安裝計劃。由於紀念銅像安放在中華會館的產業內，故此基金會在本年年底正式將銅像送贈給中華會館，屆時銅像基金會的工作才是真正的大功告成。（相關圖片，請參閱：西雅圖華埠新地標——孫中山先生紀念銅像）