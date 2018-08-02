共享單車條例終落實 小黃車全美裁員將撤出西市

（本報訊）經過為時一年的定點測試，無站式共享單車終於在西雅圖正式紮根，成為永久項目。同時，市議會於7月30日就共享單車管理條例做出表決，最終得以順利通過。

令人意外的是，規劃中嚴格標明提供單車公司需繳納的高昂費用，卻對於一些邊緣性的安全問題隻字未提，例如是否允許在人行道上騎行及對於安全頭盔的要求，均未被列入管理條例。

華州腦損傷聯盟（Brain Injury Alliance）各成員對於管理條款表示強烈不滿，稱西市在沒有規定使用頭盔的情況下通過永久性共享單車項目是魯莽不計後果的決定。同時有專業律師稱，這一結果可能還會讓市議會惹上官司。一旦未佩戴安全頭盔的騎行者發生交通事故造成傷亡，而汽車駕駛人的保險不能賠付，則議會方面便極有可能遭到控告。

在議會通過的新規中，若本市同時存在4家共享單車公司，則每家公司需繳納25萬美元管理費；若不足4家公司，則按照車輛數目，每輛車繳費$50。

這一結果使得在西市參與測試的北京共享單車公司小黃車（Ofo）發出聲明，稱經過深思熟慮，決定撤離西雅圖市場。並將在30日內，對已充值的客戶進行退款。早前，小黃車公司方面已經發出確認，稱在全美範圍內進行了大幅裁員。此次退出西雅圖市場後，或許將從美國多數營運地點陸續撤出。

相反，在小黃車宣佈撤出西雅圖市場的同時，另一家設有定點停車站的共享單車公司Jump有意入駐西市，並計劃為用戶提供電動單車。