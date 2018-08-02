大熱天 西雅圖有空調的圖書館

7月26日西雅圖公共圖書館公佈，東北（Northeast）分館（6801 35th Ave. N.E.）和綠湖分館（Green Lake－7364 E. Green Lake Dr. N.），因內部沒有空調，溫度過高而關閉。以下是配有空調的圖書館，讀者可參考以下資料，在熱天時可去圖書館看書兼避暑：

♦ 中央圖書館（Central Library – 1000 4th Ave.）

206-386-4636

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：中午至晚上8點

♦ Ballard圖書館（5614 22nd Ave.N.W.）

206-684-4089

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：週日下午1點到5點

♦ 碧近山圖書館（Beacon Hil – 2821 Beacon Ave. S.）

206-684-4711

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：週日下午1點到5點

♦ Broadview圖書館（12755 Greenwood Ave. N.）

206-684-7519

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：週日下午1點到5點

♦ 國會山圖書館（Capitol Hill – 425 Harvard Ave. E.）

206-684-4715

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：週日下午1點到5點

♦ Delridge圖書館（5423 Delridge Way S.W.）

206-733-9125

週一和週二：下午1點到8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點

星期五：休息

星期六：上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Douglass-Truth圖書館（2300 E. Yesler Way）

206-684-4704

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：下午1點到5點

♦ Greenwood圖書館（8016 Greenwood Ave. N.）

206-684-4086

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：下午1點到5點

♦ High Point圖書館（3411 S.W. Raymond St.）

206-684-7454

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三至星期六：上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ 西雅圖華埠國際區圖書館（713 8th Ave. S.）

206-386-1300

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三至星期六：上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Madrona-Sally Goldmark圖書館（1134 33rd Ave.）

206-684-4705

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點

星期五：休息

星期六上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Magnolia圖書館（2801 34th Ave. W.）

206-386-4225

週一和周二：下午1點至晚上8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點

星期五：休息：星期六上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Montlake Branch圖書館（2401 24th Ave. E.）

206-684-4720

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點

星期五休息：星期六上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ New Holly圖書館（7058 32nd Ave. S.）

206-386-1905

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點；星期五：休息：星期

六上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Northgate圖書館（北緯第五大道10548號）

206-386-1980

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日：下午1點到5點

♦ 雷尼爾海灘圖書館（Rainier Beach – 9125 Rainier Ave. S.）

206-386-1906

週一至週四：上午10點至下午8點

週五和週六：上午10點至下午6點

週日下午1點到5點

♦ South Park圖書館（8604 8th Ave. S.）

206-615-1688

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三至星星期六：上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

♦ Wallingford圖書館（1501 N. 45th St.）

206-684-4088

週一和週二：下午1點至晚上8點

星期三和星期四：上午11點至下午6點

星期五：休息

星期六：上午11點至下午6點

星期日：下午1點到5點

欲了解更多信息， 請致電：206-386-4636詢問。