大熱天 西雅圖有空調的圖書館

7月26日西雅圖公共圖書館公佈，東北（Northeast）分館（6801 35th Ave. N.E.）和綠湖分館（Green Lake－7364 E. Green Lake Dr. N.），因內部沒有空調，溫度過高而關閉。以下是配有空調的圖書館，讀者可參考以下資料，在熱天時可去圖書館看書兼避暑：
♦ 中央圖書館（Central Library – 1000 4th Ave.）
206-386-4636
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：中午至晚上8點
♦ Ballard圖書館（5614 22nd Ave.N.W.）
206-684-4089
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：週日下午1點到5點
♦ 碧近山圖書館（Beacon Hil – 2821 Beacon Ave. S.）
206-684-4711
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：週日下午1點到5點
♦ Broadview圖書館（12755 Greenwood Ave. N.）
206-684-7519
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：週日下午1點到5點
♦ 國會山圖書館（Capitol Hill – 425 Harvard Ave. E.）
206-684-4715
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：週日下午1點到5點
♦ Delridge圖書館（5423 Delridge Way S.W.）
206-733-9125
週一和週二：下午1點到8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點
星期五：休息
星期六：上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Douglass-Truth圖書館（2300 E. Yesler Way）
206-684-4704
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：下午1點到5點
♦ Greenwood圖書館（8016 Greenwood Ave. N.）
206-684-4086
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：下午1點到5點
♦ High Point圖書館（3411 S.W. Raymond St.）
206-684-7454
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三至星期六：上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ 西雅圖華埠國際區圖書館（713 8th Ave. S.）
206-386-1300
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三至星期六：上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Madrona-Sally Goldmark圖書館（1134 33rd Ave.）
206-684-4705
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點
星期五：休息
星期六上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Magnolia圖書館（2801 34th Ave. W.）
206-386-4225
週一和周二：下午1點至晚上8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點
星期五：休息：星期六上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Montlake Branch圖書館（2401 24th Ave. E.）
206-684-4720
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點
星期五休息：星期六上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ New Holly圖書館（7058 32nd Ave. S.）
206-386-1905
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點；星期五：休息：星期
六上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Northgate圖書館（北緯第五大道10548號）
206-386-1980
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日：下午1點到5點
♦ 雷尼爾海灘圖書館（Rainier Beach – 9125 Rainier Ave. S.）
206-386-1906
週一至週四：上午10點至下午8點
週五和週六：上午10點至下午6點
週日下午1點到5點
♦ South Park圖書館（8604 8th Ave. S.）
206-615-1688
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三至星星期六：上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
♦ Wallingford圖書館（1501 N. 45th St.）
206-684-4088
週一和週二：下午1點至晚上8點
星期三和星期四：上午11點至下午6點
星期五：休息
星期六：上午11點至下午6點
星期日：下午1點到5點
欲了解更多信息， 請致電：206-386-4636詢問。
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