西雅圖市的交通擠塞與大量的建築與修路工程，近年早已令駕駛人士煩惱不爾，再加上堆滿街頭的實驗性共享單車計劃，日前意外地獲得西雅圖市議會通過，在本地由臨時變成永遠合法使用，並容許倍增單車至二萬部，相信未來西雅圖的路面情況會變得更一團糟。

西雅圖市議會通過共享單車永久化，名義上是為找到一個解決交通問題的答案，但卻再惹出一連串問題，這又是將問題分散到不同政府部門，分散市民的埋怨與注意力，為各自推搪責任好找多些藉口。

共享單車雖然受到部份市民歡迎，但看來大家的反應也是喜惡參半。愛者是因為它有不容否認的方便與允許隨意任擺放，惡者是因為太隨意沒限制的使用弄得滿街都可以停放，阻人阻路，令人煩厭。

與此同時，當西雅圖市即將投入大量的共享單車後，市政府卻沒有好好如期建造承諾的單車徑。這批不速之客將會與原來已夠繁忙的人車交通爭路，令西雅圖路面安全更堪虞。

在市政府財政緊縮的年頭，以每哩一千二百萬元為建造成本的單車徑根本變相成了一個可以拖延就拖延的建設。據說今次市議會雖然通過共享單車之久存在， 但卻沒有任何附帶資助計劃。祗靠向供應商增收費用是不可行，因為一些共享單車公司已回應表示，成本高利潤低會導致他們決定離開西雅圖。西雅圖市議會緃使通行了共享單車，但接踵而來的麻煩倒還有一大堆。