22歲中國留學生登山遭意外 命喪雷尼爾雪山

（本報訊）7月25日，一名遊客在雷尼爾雪山（Mount Rainier）登山途中失蹤。29日，官方證實稱該遊客屍體已在公園懷特河（White River）西側分支處找回，死者因試圖穿越河流，不慎被急流沖走喪生。

國家公園管理局發佈新聞表示，皮爾斯郡（Pierce County）屍檢人員已經證實了死者身份，死者名為岳青（音譯），是一名22歲中國籍女性，在美國就讀大學。失蹤前在北環山道（Northern Loop Trail）一處河流附近試圖過河，有目擊者表示看到死者被急流沖走，之後便不知去向。搜救人員根據描述，經過兩日搜索，終於在其試圖過河處15 碼距離外尋回她的屍體。

公園負責人員表示：「每年這個時候，穿越河流都是十分危險的。這種冰冷且急促的水流需要人們的高度警惕，就算是那些具有大量徒步登山經驗、知識和技巧的旅行者，都要十分注意。」

園方提醒到雷尼爾雪山登山的民眾，在穿越任何溪流之前都要檢查周邊環境，是否存在原木堵塞水流、瀑布及其他危險情況。水位低且水流平緩處才是過河的最佳地點，河水在每日早晨水位最低，登山客適合在這時過河。出於安全考慮，民眾應解開背包帶，以便不慎落水時拋棄背包逃生。同時，園方提醒民眾應攜帶堅固的木棍作為拐杖，隨時保持身體與地面有兩個點同時做支撐。過河時要時刻保持警覺，若一旦發現狀況複雜，超越了自己能力可控的範圍，需及時放棄過河，尋找其他路徑繞行。