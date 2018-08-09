飯後別急著做這9件事

很多人飯後都會有固定的行為，像是喝茶、吃水果、吸煙等等，但有些事若急著做可能會有害健康。以下九件事請各位不要急著去做：
- 不急著吸煙
飯後胃腸蠕動加快消化道血液循環量增多，使得人體更易吸收煙中有害物質，危害程度比平常大10倍。
- 不急著喝茶
茶中有大量酸性物質，會與食物中的鐵、鋅結合成難以溶解的物質，無法吸收導致食物中的鐵白白流失，建議吃過飯後半小時再喝茶。
- 不急著洗澡
飯後洗澡會讓體表血液流量增加，使得腸胃道的血流量相對減少，讓腸胃消化功能減弱，最好飯後休息1-2小時再洗澡。
- 不急著鬆褲帶
吃飽後馬上放鬆褲帶，會讓腹腔內壓下降，減弱對消化道的支持作用，使消化器官活動度和韌帶負荷量增加易引起胃下垂。也建議吃飯別吃太撐，以免腰給腹部造成壓力。
- 不急著上床
飯後立刻躺床容易發胖，建議飯後至少20分鐘後再上床睡覺。
- 不急著散步
馬上散步會因運動量增加，影響腸道的消化吸收，尤其是老年人，更易引發心功能減退、血管硬化和血壓反射調節功能障礙。建議飯後30分鐘食物消化後再活動。
- 不急著開車
人在吃飽後，胃腸消化食物需要大量血液，容易造成大腦暫時性缺血，導致操作失誤，提昇車禍機率，因此建議飯後30分鐘後再開車比較好。
- 不急著吃水果
食物進入胃裡需要1-2小時的消化過程，才能慢慢進入小腸。若馬上吃水果，食物會被阻滯在胃中，長期下來可能導致消化功能紊亂。如果改成飯前吃水果，更有利於維生素吸收。
- 不急著刷牙
人們食用的大量酸性物質會附著在牙齒上，導致牙齒表面的琺瑯質軟化，這些物質甚至會與牙中的鈣、磷分子產生反應，將其分離出來，使得牙齒變得軟又脆，這時刷牙會傷害琺瑯質。
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