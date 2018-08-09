飯後別急著做這9件事

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section 開發商李樸本先生（Omar Lee）絕對不會想像到他在2010年買的一塊房產，在經歷了無數的挑戰和繁文縟節後，變成Tukwila市的標誌性建築，這是該市和沿著塔科馬市（Tacoma）的一些城市中最高的建築樓。 金郡郡長康斯坦丁（Dow … [繼續閱讀……] about 華人夫妻檔成功開發了Tukwila市最高的建築樓