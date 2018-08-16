【懷念余海量】希望我們的社區還有1,000多名像余海量這樣的人！

靜雯博客

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余海量（Fred Yee），他平凡而溫柔的面孔可能是騙人的。除非你和他一起工作，否則你不會看到他美麗的個性和非凡貢獻和投入的社區精神。 8月7日，余海量因心臟病發作後在家中去世，享年67歲。

我是他的朋友和受益人之一，20世紀70年代早期在華盛頓大學我有幸與他相識，他的專業是地質學。他說服我參加一個華大地質課101來補足我的選修要求，甚至在我遇到學習困難時輔導我。

具諷刺意味的是，在他整個職業生涯中竟然是與岩石無關，而他所做的一切卻都與他對社區的熱愛和熱情有關。余海量的興趣始終如一，那就是義無反顧地從事有各種各樣的義務工作。對於余先生來說，凡事都親力親為，通過為社區服務，創造有意義的資產來實現成全社區的目標。

我遇到不同組織的不少志願者，他們都指出余海量親自招募他們，就像他招募我參加地質學課程一樣。當他做某件事時總是全身心投入，這就是他對社區的熱情，也是他利用業餘時間，招募他人做好事的一種方式。然而，他從未通過示威或撕毀他人的尊嚴作為手段，他專注的是盡可能地說服義工們，讓事情能圓滿達成。

作為大學期間仁人服務社的創始成員之一，他是將仁人從一個志願者組織轉變為一個專業的非營利機構的最大發聲的倡導者。30多年前的那次會議上我也在場，許多華人社區成員指責那時在開始時期的仁人是左翼組織時，余海量對仁人的支持立即給予該組織可信度。有次，一個老傢伙在余海量跟前投訴抱怨仁人的不是，余海量回答說：「沒錯！它是左仔（左派份子）辦的，我是仁人的義工。」很快地，一些謠言和流言蜚語就自然消聲匿跡了。現在的仁人早已經是個成熟沒有所謂派別的機構了。

據一些懷疑志願者真正動機的華埠國際區領導人表示，年輕人自願幫助耆老移民是聞所未聞，是不可想像的事。但余海量在社區並不是個陌生人士，他是第六代華裔美國人，深深紮根於華埠國際區，他的父親George Yee是華洋公司（Wah Young Company）的合夥人，這是一家歷史悠久的雜貨店，位於現在屬於陸榮昌亞洲博物館的店面。

余海量的社會工作從療養院到少數族裔的聯邦政府衛生管理員。當健安前任行政總裁溫恩德（Sam Wan）休假時，余海量就接手替代為時有3年之久。當有人要求他幫助時，他這個人總是義不容辭且全力以赴。

慷慨豪爽

許多亞裔社區成員寧願捐出時間而不是金錢。余海量兩者兼具，雖然他並不富裕，但他從不對朋友和社區的捐款說個「不」字。凡是有人向他求助，他的回答總是：「是的，我可以。」

為余風采堂（Yee Family Association）在碧近山擁有自己的物業總部，他是推動和籌集資金的主力之一，他甚至鼓勵該堂參加一年一度的華埠海洋節的遊行活動。他的姐姐陳余海平說，當她們全家準備移民到美國時，弟弟海量已經支付了家裡所有成員的機票。

他為華埠國際區的社區中心和健安療養院組織了麻將和乒乓球節目，這些活動和計劃至今仍在繼續。當華裔美國公民聯盟（Chinese American Citizens Alliance——簡稱CACA）和華美協會（Organization of Chinese Americans）在CACA全國大會等活動中需要幫助時，他發揮了重要作用。

通常，他是許多社區活動的隊長，很多時候，他的籌款目標是填補兩張桌子的人數而不只是一張桌子。多年來，亞裔社區活動的數量增加了好幾倍，如果他不去旅行，他必定會共襄盛舉。一般活動只要有80%的出席率就算是成功圓滿了。

1995年，前州長駱家輝競選時，我告訴余海量我們要為駱家輝舉辦籌款活動。 我問他：「你想支持嗎？」。他毫不遲疑一口答應，連問都沒問要付多少錢。那場活動每人是300美元，被認為是個相當大的金額。因為在當時，亞裔社區出席捐款活動以$100美元以下才被認為可以接受的程度。

他的困難

在他與Clara結婚前，他的第一任妻子Amy在2000年因癌症去世後，余海量成了一個單身父親。他獨立成功培養了兩個孩子，女兒是一名學校老師，兒子是一名工程師。我最後一次與余海量交談時是兩個月前他和朋友在一家餐館慶祝他第一個孫子的「百日慶」。當時我還取笑他：「你的孫子比你和你的兒子更帥。」他回答：「這是我們的願望，不是嗎？」他這個人總是從他的心裡直言說話。

余海量的一個特點是他的聲音，經常帶著節奏的笑聲。他喜歡笑和唱歌。經常會見到他和朋友在卡拉OK唱歌。有次，我告訴他：「余海量你很喜歡唱歌，但你唱得不好。」他不僅不會心煩氣惱，還說：「我知道。」我總是告訴他事情的真相，因為只有真正的友誼才能分享並經得起考驗的真話，

余海量代表了人性最好的一面，如果他有任何缺陷，那就是他對垃圾食品的渴望。10年前他第一次心臟病發作後，他並沒有努力克制去避免吃那些不好的東西。事實上，有次，我還阻止他在房子裡過度地啃著脆脆的零食。也許，是不健康食物的胃口導致了的心臟病的發作。

我懷念余海量，他的天年被縮短了！希望有人能繼續承接他高舉的火炬！