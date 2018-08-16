本地西塔機場週前發生令人難以置信的偷飛機事件，震驚全國。民航界及西雅圖港務局，機場與警方雖未至手忙腳亂，但也因為事出突然，動機未明，為時不到兩小時的意外，令他們對大眾百般的疑問，啞口無言，無以為對。

事件最後結局是可幸但也可不幸。可幸的是機毀人亡，但沒有因此造成嚴重傷亡。飛機墮毀跌成碎片也沒有禍及民居。死者也祗有那位悄悄地將飛機偷走，唯一一個在飛機上的人，同時也確認了這並不是恐怖份子事件。但不幸的是留下了一大堆善後工作及究竟要向誰問責。

今次西塔機場失掉飛機純粹是內部問題，因為是航空公司職員偷去了飛機自駕，但卻令社會大眾開始質疑機場的安檢與可靠程度，是否值得大眾信賴。

自九一一事件以後，大家對機場的安全注意力一直都是放在旅客身上；這也可以理解，因為鮮有任何機場危機是與機場工作者或是航空公司職工有關的。

其實意外裁在自己人手裡總是防不勝防的，今次西塔機場偷飛機是好例子。事發後大家才知道機場的員工應聘漏洞與停泊飛機的管理問題。由於死無對證，大家都不知道偷飛機者的精神有多壞，但卻可以肯定這不是正常人所為。機場入職要求以後可能要加上測試精神狀態與背景。同時停泊在停機坪的飛機如何防止被非法啟動也要認真處理。

一條人命與一架飛機能換回日後更多機場安全啟示及加強防範措施，值得！