山火持續肆虐 4郡下達禁燃令 健康署發佈空氣質量警報

（本報訊）由於山火持續肆虐，造成本地空氣污染現象日益嚴重。20日，華州包括金郡（King County）、基薩普郡（Kitsap County）、皮爾斯郡（Pierce County）及斯諾霍米甚郡（Snohomish County）在內的4郡均下達了一級禁燃令。

禁燃令禁止使用木炭、營火及篝火進行戶外燒烤，火盆及燒烤爐等獨立點火設備也同樣不可使用，民眾同時不能使用壁爐。使用天然氣及甲烷燒烤不受限制，廚房火爐及嵌入式火爐也可繼續使用。

21日，普吉特灣清潔空氣機構（Puget Sound Clean Air Agency）及4郡健康署發佈空氣質量警告，稱空氣污染持續惡化，煙霾將引起健康問題。各健康部門提醒民眾，普吉特灣周邊各地空氣評級多為「不健康」，一些地區甚至出現「非常不健康」及「有害」等評級。由於風向影響，此情況或許將在23日好轉。

一些患有肺病的民眾在此次山火造成的空氣污染中出現許多不適症狀，健康部門提醒民眾，敏感體質人群或許將在此時間段內出現呼吸困難、咳嗽、眼部刺痛、鼻炎、頭痛、哮喘發作、胸痛及心率加快等現象。在空氣污染期間，每位民眾都需提前加以防範，對於老人、兒童、孕婦、中風康復患者及患有哮喘或慢性阻塞性肺病的群體需則要更加小心。

民眾在空氣污染期間要盡可能留在室內，不要隨意出門，並盡量減少跑步、騎單車等室外體力活動。民眾在室內盡可能不要開窗，若家中裝有空調，則可使用「循環」模式，或可安裝室內空氣過濾器。若家中沒有空調，則可尋找一處乾淨且配備空調的公眾場所進行日常活動，例如圖書館及社區中心等。此外，盡量減少開車，若需要駕車外出，請關閉車窗，如使用車內空調，則需選擇車內循環模式，避免讓外界臟空氣進入。學校及日托中心則需考慮暫停室外活動，或將室外活動移至室內進行。同時，佩戴N95及N100型口罩，可有效幫助民眾吸入臟空氣中的微粒子，此類口罩可在一些五金器具及家居裝修店內購買。