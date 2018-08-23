潘政琮美巡第二亞 史奈德克稱冠溫德姆錦標賽

溫德姆錦標賽本月19日結束，在首輪比賽中打出59桿的布蘭德·史奈德克，以-20的總成績奪冠，成為本賽季美巡賽第2位從頭領先到尾的冠軍，奪得自己的美巡第九冠。台北球員潘政琮（C.T. Pan）在最後一洞吞下雙柏忌，以66桿（-4）收尾，以-18的總成績排在並列第2位，順利進軍系列總決賽。

PG職業高球巡迴賽賽事溫德姆錦標賽（Wyndham Championship）最後一輪，來自台灣的前華大哈士奇隊（UW Huskies）球員潘政琮和生涯首座美巡賽冠軍擦身而過，他19日抓下6鳥，可惜在最後一洞開球出界、繳出雙柏忌，最後以3桿之差的成績並列第2名。

潘政琮最後一輪在第4洞開始打出小鳥球，前9洞打完已經抓下4鳥（-4），轉場後再抓2鳥，可惜507尺、標準桿4桿的第18洞，潘政琮多花了2桿推桿，最後繳出66桿，以總成績245桿（-18）並列第2，雖然無緣生涯首座美巡賽冠軍，但也追平個人美巡賽最佳名次，拿下52萬美元獎金，和245分聯邦盃積分。

潘政琮去年在農保公開賽也有機會挑戰奪冠，可惜最後一輪表現未盡理想，最後收下並列第2。首輪創出59桿佳績的美國名將史奈德克（Brandt Snedeker），他最後一輪逃過同胞辛普森（Webb Simpson）和潘政琮追擊，繳出65桿，以總成績259桿（-21）拿下生涯第9座PGA巡迴賽冠軍。

最後一洞分出3人勝負，史奈德克抓下小鳥，辛普森吞柏忌，潘政琮吞雙柏忌。史奈德克表示：「這週是我職業生涯以來壓力最大的一次，週四繳出59桿後，大家期待都更高了。」

辛普森最後一輪獵1鷹7鳥，繳出生涯最佳的62桿，唯一的失誤也是在最後一洞，他和潘政琮同樣並列第2完賽。辛普森說：「史奈德克打得很好，所以我這一輪得打出更好的成績才行。」

潘政琮說：「最後一洞有些噪音干擾了我，不過這是我的失誤，我在這學到東西，只有一洞打差還能接受，我還是有很多不錯的表現。」