西塔機場推出新手機免費軟件 查詢輪候安檢航班資訊更快捷

（本報訊）西雅圖西塔機場日前推出一款新的智能手機新軟件Sea-Tac App，幫助旅客查詢機場資料。大家祗要一機在手，就可以在瞬間取得西塔機場的各項最新服務訊息，諸如安檢輸候時間、最接近登機閘口的餐飲地點、由機場前往西雅圖最快速的交通工具等等。這新軟件對初到西雅圖的旅客及本地居民都能提供著不同程度的便捷服務。

據西塔機場發言人表示，目前新軟件可以在萍果線上軟件商店免費下載。對於使用安卓系統手機者，因為安卓版軟件還在開發中，故此還要等候一段時間。新軟件添加了一些新功能，包括機場多層明細地圖，清晰顯示機場內設施及方向；使用者在選擇目的地後，軟件會馬上可以計算步行時間。另外軟件也設有照相功能，主要是幫助旅客拍攝在機場停車場停泊汽車的位署，方便尋找。當然還有不能缺少的航班時間服務，隨時為旅客提供最新的起飛或降落時間訊息。

除了上述最新的西塔機場軟件外，市民還可以下載兩個相關的免費機場軟件，美國邊境巡邏與海關移動護照軟件（US Border Patrol Customers Mobile Passport App）及運輸安全管理局軟件MY TSA App。前者主要是方便外出的本地居民在回來時預先在網上填妥入境資料，包括入境申報物品。此舉可以滅少在海關的輪候時間。使用這軟件者可以使用指定的移動護照櫃位入境。市民一經使用這個軟件，個人資料就可以儲存在案方便日後再次使用。

至於運輸安全管理局軟件主要幫助旅客如何配合機場安檢的資料，如查問那些物品可以通過安全檢查；二十四小時提供快速通過機場安檢站方法；預簽快速安全檢查站申請，兒童旅行須知等等。西塔機場鼓勵旅客在出門前先下載相關的機場手機軟件，確保旅途順利。由於西塔機場全面提供免費Wi-Fi服務，令所有旅客都能保持隨時上網狀態，方便快捷。市民如欲查詢所有相關機場手機軟件，請瀏覽網站：https://www.portseattle.org/blog/apps-airport。