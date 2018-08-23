7月28日为世界肝炎日

来源：Mohammed Abdul-Kadir，公共卫生硕士 (MPH)，国际研究文学硕士 (MAIS)

华盛顿乙型肝炎联盟协调专员。

国际社区保健机构

西雅图

Mohammedak@ichs.com

在7月28日举办世界肝炎日之后，华盛顿乙型肝炎联盟 (HBCW) 以此为契机，旨在帮助民众了解慢性乙型肝炎健康差异的根本原因，并告知民众联盟正在为之采取的行动，以缩小亚裔美籍人 (API) 及其他难民和移民社区的差异。

在世界诸多地方，由乙肝病毒 (HBV) 所致的乙型肝炎依然普遍，据估计全球有 3.5 亿人罹患乙型肝炎，但仅有 10% 的患者清楚自己的患病事实。未得到治疗的慢性乙型肝炎可导致肝癌，而肝癌是致死率最高的癌症之一。与乳癌、结肠癌和前列腺癌等常见的癌症相比，肝癌患者的存活率敬陪末座。尽管肝癌的致癌因素不一，但乙型肝炎被视为首要风险因素之一。

尽管可通过接种疫苗预防乙型肝炎，然而，在许多发展中国家，由于疫苗短缺和接种疫苗的高成本，获得疫苗接种并非易事。加上难以在难民或移民入境美国之时对其进行乙型肝炎的筛检，导致美国的亚裔美籍人和其他难民和移民社区受该疾病影响最为不均。事实上，“据估计，全美感染慢性乙型肝炎的人数约80万至140万，尽管亚裔美籍人社区仅占全美总人口的5%，慢性乙型肝炎感染者却占了全美感染者的50%”。 此外，“在亚裔美籍人的肝癌致死情况中，有80% 是源于HBV 感染”。肝癌因此成为亚裔美籍人致死率排名第三的癌症。”其他难民和移民社区的情况不容乐观。举例来说，“在美国的非洲移民与难民社区中，据估计，慢性乙型肝炎的患病率为8% 到13%”。

除缺乏检测与筛检外，这些社区仍面临其他困难，例如对乙型肝炎了解不足或认知有误，文化与语言隔阂，以及体系层面的障碍，如无健康保险及不便受惠于西方医疗体系等问题，导致这些社区的乙型肝炎筛检率之低。为减少此差异，需妥善处理上述障碍。我们必须提升患者和医疗提供者对此疾病的认识，并加强实施筛检与检测，同时改善相关照护。

为减少健康差异，我们付出了哪些努力？

在打击和消灭慢性乙型肝炎的路上，我们成效良好，前景可期。根据美国卫生及公共服务部 (HHS) 报告显示，“近来在科学、政策、通讯和健康信息技术 (HIT) 取得的发展，有望为美国降低病毒性肝炎的比例，同时改善患者的健康状况。”目前已开展并实施全国病毒性肝炎行动计划。该行动计划致力于改善对医疗提供者与社区的教育，以降低病毒性肝炎的相关健康差异，同时改进检测、照护和治疗作业以防治肝病与肝癌，并且加强监督。

全国对乙型肝炎的感染和健康差异情况的关注也有所提升。社区联盟也如雨后春笋般涌现。诸如乙型肝炎联盟 (Hep B United)、乙型肝炎基金会 (Hepatitis B Foundation) 和亚太社区健康组织协会 (Association of Asian Pacific Community Health Organizations [AAPCHO]) 等组织，在美国卫生及公共服务部少数族裔健康办公室 (Office of Minority Health [OMH]) 的支持下，已开展新一轮的全国性宣传活动，倡导实施病毒性肝炎行动计划 (VHAP)；而在非洲难民与移民社区中，非裔人士抗肝炎联盟 (CHIPO) 也“积极加强对其他医疗保健方、服务方和其他医疗提供者对乙型肝炎检测、防治和及时治疗的教育”。

在我们的区域中，华盛顿乙型肝炎联盟 (HBCW) 不断积极提升亚裔美籍人社区与其他来自高风险地区的民众对乙型肝炎的防治意识，并加强教育。 HBCW 也与华盛顿州卫生署 (DOH) 携手实施围产期乙型肝炎防治 (Perinatal Hepatitis B Prevention) 计划，致力于防止受乙型肝炎病毒感染的母亲将疾病垂直传染给新生儿。计划开始后，“HBCW 将实施亚裔美籍人社区的乙型肝炎筛检和预防注射提上日程，宣传乙型肝炎和防疫政策、制定适合各国文化的多种语言的宣传内容，借此增进亚裔美籍人和其他社区人士对乙型肝炎的了解，传播乙型肝炎信息、进行筛检和疫苗接种计划，并持续改进倡导内容和相关政策。”

自2011年起，由国际社区健康服务中心 (ICHS) 牵头，携手各方联盟，并通过众协调专员、健康倡议和教育团体，让服务走出亚裔美籍人社区，进一步惠及其他难民与移民社区。

以世界肝炎日为契机，HBCW诚挚邀请您，一起为减少乙型肝炎在您社区中的健康差异做贡献。在这场抵抗疾病的战役中，我们势在必得，胜券在握！！