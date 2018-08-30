紅色旅遊是在2004年年底時正式提出的、以中國共產黨歷史相關的紀念地為資源的旅游，這包括了各個革命聖地。不僅是中國，北韓及歐洲與獨聯體都有經色旅遊景點。

北韓一直以來高度限制國外旅客觀光，除了團進團出以外，隨團都有官方監督人員在旁監控。觀光客必需接受官方人員的安排，僅可參觀官方指定的景點。北韓官方於2002年推出了《先軍八景》，以彰顯金日成家族與朝鮮勞動黨的成就，其中與朝鮮勞動黨、朝鮮民主主義人民共和國和金日成家族有關的旅遊為紅色旅遊。

雖經歷了蘇聯解體和東歐劇變，蘇聯與週遭的東歐衛星國、加盟共和國所遺留下的共產黨執政時代遺蹟開放給國內外民眾參觀（如史達林時代的古拉格），這些遺跡的參觀也稱為紅色旅遊。但觀光客參觀共產黨執政時期遺蹟的目的並非全部接受像社會主義國家一樣對共產黨正面宣傳，而是有回顧與反思東歐與蘇聯共產黨執政時期的高壓統治。

另外德國有保留一小段柏林圍牆的遺跡，同時也有保存東德時代秘密警察的秘密檔案館和黑監獄，將德國統一社會黨統治下的真相公諸於世。

2005年12月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《2004—2010年全國紅色旅遊發展規劃綱要》，正式把紅色旅遊進行規劃實施。綱要內容認為，發展紅色旅遊是為了「加強革命傳統教育，增強全國人民特別是青少年的愛國情感，弘揚和培育民族精神，帶動革命老區經濟社會協調發展」。

範圍包括：

與中國共產黨建黨初期相關的景點

與紅軍長征相關的景點

與中國共產黨領導的八路軍、新四軍以及游擊隊抗日相關的景點

與解放戰爭和建立中華人民共和國相關的景點

反映各個歷史時期在中國具有重大影響的革命家的主要事跡的景點

景點包括：

滬浙紅色旅遊區，以上海、嘉興為中心，介紹中共建黨歷史

湘贛閩紅色旅遊區，以韶山、井岡山和瑞金為中心，介紹領導人的故裡以及中共成立初期的事件

左右江紅色旅遊區

黔北黔西紅色旅遊區

雪山草地紅色旅遊區

陝甘寧紅色旅遊區，以延安為中心，介紹中共領導抗戰

東北紅色旅遊區，介紹東北抗日聯軍等事跡

魯蘇皖紅色旅遊區

大別山紅色旅遊區

太行紅色旅遊區

川陝渝紅色旅遊區區

京津冀紅色旅遊區，以北京和天津為中心，介紹中華人民共和國的成立。

根據中國國家旅遊局統計，紅色旅遊人數由2004年的1.4億人次增至2016年的11.47億人次，其中青少年遊客數量累計達到32億人次。2017年，紅色旅遊人數增加15.4%至13.24億人次，景點綜合收入成長18.3%，都高於中國國內一般旅遊業整體水準。按官方規劃，到2020年，中國紅色旅遊年接待量將突破15億人次。

整治紅色旅遊區

中國紅色旅遊魅力無窮，去年吸引13億人前往相關旅遊景點，但不少景區導遊水平良莠不齊，有些甚至為了吸客杜撰「領袖顯靈」事蹟，混淆視聽。一些導遊在講解革命景點故事時，會捏造「領袖顯靈」故事，包括一輛運送前中共領導人毛澤東塑像的車子途經井岡山故障，司機下車向毛像鞠躬後，車子就發動了。也有導遊在一些「革命老區」講故事時會添油加醋、誇大其詞，不斷強調景點周圍山勢風水如何非同尋常、當年發生歷史事件時如何天呈異象。這些都與「中國共產黨人是徹底的無神論者」的說法大不相同。

中國文化和旅遊部政策法規司司長饒權2018年7月表示，紅色旅遊已成為大陸旅遊業重要的一環，要力戒紅色旅遊中的低俗、庸俗、惡俗現象，讓遊客透過紅色旅遊感受革命歷史文化。要寓教於遊，讓遊客通過參加紅色旅遊真正感受革命歷史文化，領略革命歷史精神，接受革命傳統教育。