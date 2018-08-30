金郡公車編號有用意 按地域分號一目了然

（本報訊）金郡捷運是全國第八大公共運輸服務系統，由於需求不斷增長，在郡內包括西雅圖市都按需求調整了很多公車行走路線及增加新路線。金郡捷運有一套編配公共巴士路線號碼的守則，原來路線號碼是服務地區的標緻。

目前金郡公車路線號碼已分配到700系列中，即是本地公共巴士的服務路線已超過七百多條。據金郡捷運發言人Jeff Switzer表示，公共號由＃0-＃99是行走西雅圖城市的路線；＃100-＃199則是專門服務南金郡的公車；行走東區的公車則會選用＃200-＃299的車號；在北金郡地區的公車則會選用＃300系列的號碼。

在Snohomish茨諾客米殊郡的社區接駁Community Transit公車號碼則會用＃400系列；普捷接駁Sound transit路線則會用＃500系列。公車＃671-＃676是金郡快線Rapid Ride A至F的專用號。在金郡有兩條穿梭巴士路線專門服務水上的士的，這兩條路線的專用號碼是＃773及＃775金郡的＃800系列是特別設定的公車路線，不過目前由於捷運缺乏足夠資源與人力，故此暫時不會加開這項服務。至於＃900的公巴則是小型公車服務，主要服務一般公車路線以外的接送；使用的公車也是較少的。＃900系列服務一般都是行走遠郊地區或接載殘疾人士。收費基本上與一般公車無異。

假若一些公車路線因特殊情況或使用率問題而要被取消或停用時，金郡捷運一般都會在數年以後，好讓這路線從乘客的記憶中消失，然後才再用舊號配新路線。有關金郡捷運公車的詳情與服務，請瀏覽網站：https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/travel-options/bus.aspx