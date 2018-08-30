能在臨終前理智為自己一生做總結的人應該為數不多，離世前給世人留下中肯衷告的政治家更是鳯毛麟角。聯邦參議員麥凱恩作為一個立場鮮明的政治家與共和黨員，他並沒有利用自己的遺言去分裂國民。反觀祗是請大家應該以國家利益為重，化解分歧繼續邁向前，言談中流露大家要團結的精神，令人肅然起敬。

在政治圈中屹立數十年同時獲得執政與在野同僚尊重的政治人物自有他處事的一套。他堅定立場的同時也為自己築下很多障礙，與現任總統同屬一黨，但因為政見不同而不逢迎，據理力爭而反目，最後做到老死不相往來。也許很多人都覺得他笨，但當今能為理想為民眾敢怒敢言的政治家還有多少？

美式民主自由可以讓麥凱恩早在死前就公開拒絕邀請川普總統出席自己的喪禮。對俗世人來說，在任國家元首出席自己的人生最後大秀是何等生榮死哀的事，但麥凱恩就是不需要。他倒真是用自己的死來教誨美國總統，迫著川普當一回有風度像個模樣的美國總統，即使百般不願意，死者為大，川普也要按傳統做回他應做的禮節，以免給世人留下笑柄。

麥凱恩的政途反映了他不是凡事都會說是或說不；在適當時他以大局為重能與異見者妥協。政治世界中絕對沒可能祗有一種聲音，如何在雜音中取得平衡是政治家的智慧與本錢。麥凱恩在協調共和民主兩黨中舉足輕重，希望能後有來者繼續造福美國。