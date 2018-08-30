QFC及Fred Meyer宣佈 將全面禁用塑膠袋

（本報訊）全美第二大連鎖超市克羅格（Kroger）宣佈將在數年內，逐漸由使用一次性塑膠袋轉型為使用可再利用型購物袋，並於2025年全面停用塑膠袋，從而減少每年1.23億磅塑膠垃圾的排放。

克羅格旗下的西雅圖子品牌QFC同時宣佈，其位於西北太平洋地區的63家店面將成為此次行動的先驅，將於2019年前率先全面停用塑膠袋。而克羅格旗下的另一子品牌Fred Meyer表示將跟隨QFC的步伐，立刻採取行動。

目前克羅格正在出售可再用型購物袋，每個售價$1，並將逐漸增加此類購物袋的數量。但顧客在未來一段時間內仍可選擇使用一次性紙袋。此外，克羅格稱，超市方面未來還將在蔬果及肉類產品區限制或禁止塑膠袋的使用，但眼下主要著重於禁用一次性購物袋。

此次停用塑膠袋計劃將影響全美35個州內2,800家店面的900萬顧客。除克羅格同名超市外，其旗下還包括Harris Teeter、Ralphs、Fred Meyer及Fry’s等子品牌超市。

公司方面管理人員表示，由於民眾近年來對於環境問題擔憂愈發嚴重，因而作出此項安排。由於克羅格在行業內存在強大影響力，將迫使其他競爭對手相繼推出類似計劃。

之所以選擇從QFC開始推行這一計劃是因為QFC店面數量有限，且多數店面位於西雅圖地區，而本地早已設有禁塑令，更有利於推動計劃實施。