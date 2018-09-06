隨著勞工節假期完結，學生們也正好重拾心神回到校園學習，但是每年此時本地很多校區的教師總是因為合約未談得攏又要耍點罷課花招。為何教師們總是要在新學年開學日來「綁架」學生的學習機會，以達到自己利益要求。

教師們可能認為在開學日罷課才夠震撼性，同時對加薪談判也能發揮最大的影響力。歸根究底就是錢作怪。雖然本地教師經已享有薪酬調整，但升幅不令他們滿意。

加薪夠與不夠永遠不好說，打工一族祗怕薪酬停留不動，當然升幅越多越好，有機會可以多拿大家都肯定會去爭取。本地校區的財政預算與撥款其實早已有定數，也不是新學年臨近才知悉今年能用款項的分配總額。部份行政管理完善的校區一早就與教師工會達成薪酬調整協議，暑假過後大家就各就其位，開開心心迎接新學期。

祗有那些出現特殊情況的校區，才會在上課前一兩週還是與教師工會停留在談判桌上，未能將薪酬問題解決，結果擾攘出一個掃興的罷課結果。教師不上課影響了學生，也對學生的家庭，特別是雙親要上班的家庭造成莫大的不方便。家長要忙著安排找臨時孩子托管。原先好好的上課卻弄得一團糟。

我們支持善待教師，但教師不能因為他們拿不到心中的數字而犠牲及延誤了學生的學習時間，這問題不涉及為學生，敦請教師們不要為學生立下置他人利益不顧的不良榜樣。