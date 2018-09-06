沒川普的新聞 其他都是好消息

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

近幾天，許多媒體頭條的新聞中沒有川普總統的新聞是件好事。已故的參議員約翰·麥凱恩搶了這個風頭，可想而知那必定讓川普難受。以下是沒有川普的新聞的一些好消息：

1. 《瘋狂的亞洲富人》連三週稱霸

連續三週，《瘋狂的亞洲富人－或譯：摘金奇緣－Crazy Rich Asians》在美國票房排名第一。這部改編自Kevin Kwan小說的電影，收入已超過1.11億美元。

一些反對者批評他們無法認同這部電影，因為角色是富有的新加坡人。對不起各位，當你在看電影《職業特工隊——Mission Impossible》時，是否也期待要與演員湯姆·克魯斯（Tom Cruise）有關？

其實是沒有必要的。原因之一是因為它是娛樂片，在觀看時只要它能讓我笑或哭，生氣或快樂，激動或顫抖，驚訝或吸引就行了，我不需要藉著電影來向我授課或教育我。我最不希望看到的是一個無聊的故事。如果對好電影的標準是基於事實和準確性，有教育內容的主題等相關的特性，那麼請你去看紀錄片。

2. 為何《瘋狂的亞洲富人》會贏

我猜是因為亞裔美國人最終團結起來。最先，我是不打算看這部所有都是亞裔演員的電影，我想等到發行DVD時再看，那麼我就可以從公共圖書館找到它，到時再看也不遲。不過，兒子不懈的努力，要我現在就看這部電影，就像他說服我第一次看電視喜劇《菜鳥新移民－或譯為初來乍到——Fresh Off the Boat》一樣。

他說：「媽媽，你不是要支持美籍亞裔演員的電影嗎？」然而我想我的支持是為了報導，就像我們英文版Asian Weekly為這部電影已經分別在社論、觀察、評估、流行趨勢和我的博客版中，分別寫了7篇文章，這對像我們這樣的亞裔小型出版物來說，對同一件事作如此多的報導是很少見的。

不過，兒子對我不買票仍是不能接受，他表示，當從自己口袋掏錢買票才是真正的支持。作為西華報的出版人，我需要樹立榜樣，我需要親自去看這部片子，而不是僅作口頭上的報導。令我驚訝的是，當我和家人一起去看這部電影時，我真的很喜歡。一些亞裔粉絲們居然看了6次這部片子，那才是「真正瘋狂的亞洲人」。兒子看了兩次。

令人驚訝的是，幾個白人甚至告訴我，他們被劇情感動的哭了，我簡直不敢相信。

3. 《瘋狂的亞洲富人》為我們打開了大門

多年來，許多亞裔家長一直告誡孩子們「不要跳進娛樂業，你不會成功，也不可能會賺錢。為什麼不嘗試學工程和電腦等科學。」其次，亞裔在美國的影劇圈是沒有太多機會的，除非不介意擔任個陳規定型的角色。另外，沒有觀眾希望看到由亞裔美國人擔剛主角的電影，因為在這個領域仍然是美國白人領其風騷，但所有假設都錯了！

隨著許多亞裔美國先驅演員鋪平道路，美國電影製作人接受某些多樣性，包括亞裔美國人擔任演員、導演、製片人、電影編輯、電影攝影師等……作為亞裔美國人，我們只需繼續推動，無論多麼艱難的掙扎都要努力消除各種障礙，永不輕言放棄。

4. Colin Kaepernick與耐克公司達成新協議

猶記美國足球明星Colin Kaepernick在演奏國歌時一膝跪地，抗議警察對黑人的暴力行為，其他球員也跟著做。川普總統指責他們不尊重國旗，說那些抗議的球員應該被解僱。從那以後，Kaepernick聲勢一落千丈，許多人認為他的職業生涯將結束。

美國跨國公司耐克（Nike）不以為然，並選擇了Kaepernick說過的：「去做就對了——Just Do it」的這句話，作為公司30週年的紀念活動主題。

耐克的廣告以Kaepernick的照片為特色，口號是：「相信一些東西，即使這意味著犧牲一切。」對於世界而言，Kaepernick是一種靈感，他創造了一種運動。據耐克的臉書頂呱呱表示這是耐克堅守的原則。

5. 約翰·麥凱恩的去世使川普更加蒙羞

在過去的一週裡，約翰·麥凱恩（John McCain）的葬禮新聞掩蓋了通常頭條是川普的新聞。通常，川普每天都在全國和全球範圍內轟炸新聞並佔據頭版。許多人抱怨他們有一段時間不看新聞，是因為對川普噁心的政治和不合理的政策感到厭倦，他的政策常常激起讀者痛苦的情緒。

在過去的幾天裡，湧現一股清新的空氣，我們可以輕鬆和平地閱讀新聞。在沒有報導川普的新聞下，我們看到美國人向麥凱恩，這位參議員、兩屆總統候選人和美國英雄致敬。

另一位未被允許參加葬禮的人是前阿拉斯加州州長Sarah Palin。那些向麥凱恩致敬的人根本不願去提她的名字，媒體也選擇不理她。她一定很氣，她愈生氣我就愈是高興。

6. 勿用責備的遊戲一名非法墨西哥移民懷疑愛荷華州

學生Mollie Tibbetts被謀殺。川普利用這起謀殺案在集會上猛轟非法移民。但是Tibbetts的父親公開懇求，不要利用女兒的死來培養種族主義。人們即使在悲傷和悲劇中，不僅要超越偏見，更要直截了當地知道要怎麼做，才是正確的行事態度和作為。

7. 7. 清新空氣和晴朗天氣

由於西雅圖的空氣質量較好，過去幾天我的鼻竇過敏已停止。是的，我可以看到藍天，飄浮搖曳著的雲彩，讓我們祈禱空氣能保持清新。

此外， 西雅圖比全國其他地區幸運，我們的天氣不太熱或太冷，十分的宜人舒服，感謝上天對我們的的賜福。

8. 房價降溫

對購房者來說是個好消息。 據Zillow上個月發佈的數據顯示，現在西雅圖地區的房屋降低上市要價，變得愈來越愈遍。西雅圖正式上市降價的百分比增加了一倍以上。從2017年6月到2018年6月，房價從4.3%上升到10.7%。目前，庫存量逐漸增加，提供了買家更多選擇的房屋。

房地產專家認為推動降溫的因素之一是市場已經穩定下來，這給首次購房者減少壓力，讓他們離開公寓，有能力買得起獨棟的房屋。

9. 9. 西雅圖風暴女子籃球隊晉級

西雅圖風暴（Seattle Storm）女子籃球隊控球後衛Sue Bird的鼻子在之前的賽事中斷了，這不重要，重要的是她在半決賽中個人獨得22分，球隊最終以94-84擊敗Phoenix隊，將在9月7日、9日、12日和14日在弗吉尼亞州（Virginia）和華府（Washington）的 Mystics隊進行晉級決賽。華盛頓風暴和華盛頓Mystics對決真是不錯，當然我們華盛頓是技高一籌的。

如果您錯過了看9月4日的比賽，只需瀏覽YouTube，會看到比賽中的亮點。