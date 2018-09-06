2012年11月，在華盛頓州西雅圖社區大學就讀的中國留學生徐某，開著剛買的轎車，載著其餘4名同學從超市購物返回公寓。徐某未按規定在停車標誌牌下停車，導致當地居民1死4傷。2012年11月14日，金郡檢察官控其6項罪行，包括1項駕車謀殺罪，3項駕車攻擊罪和2項疏忽危害安全罪。2013年3月1日，在保釋聽證會上，其母帶著200萬美元銀行本票將其保釋。美國檢方雖擔心徐某可能會棄保潛逃，但仍准予保釋。

保釋金（Bail）制度

在嫌疑人在候審階段潛逃或者採取威脅證人和毀滅證據等手段妨礙司法公正的可能。因此，美國建立了現行的保釋金制度，旨在平衡嫌疑人和受害人的權利，保證司法程序的公正。利用一系列經濟（保釋金）或者非經濟（承諾候審期間不干擾證人、不重新犯罪、按時出庭等等）的手段對其進行約束，以最大限度確保其遵守法律並出庭受審。

如果法庭裁定嫌疑人需要繳納保釋金，保釋金的數額大小同樣取決於各項因素，旨在約束嫌疑人並確保其出庭受審。如果除經濟能力外其他條件相同，相同數額的保釋金對於富人的制約力會比較小，富人棄保潛逃的可能相對變大，所以，其他因素完全一致時，富人交納的保釋金會略高。

嫌疑人除了能以現金、支票和信用卡等方式繳納法庭規定的保釋金外，美國各州還分別採取了商業性保釋和法庭收費制度，使很多嫌疑人只需繳納保釋金數額的10%，即可獲得保釋。

美國的保釋金制度充分體現了「無罪推定」原則，在考慮受害人利益、要求犯罪嫌疑人出庭接受審判的同時，也保護了犯罪嫌疑人的合法權利。

華盛頓州的保釋金

嫌疑人除了能以現金、支票和信用卡等方式繳納法庭規定的保釋金外，在華盛頓州、佛羅里達州、加州和德克薩斯州等大多數州允許商業性保釋公司的存在。

方式是：嫌疑人向商業性保釋公司（保釋經紀人）交納保釋金的10%，作為保釋經紀人的佣金，即使嫌疑人按時出庭，這部份金額也不退還。保釋金經紀人向法庭提交保證書，保證嫌疑人會如期出庭受審。如果嫌疑人沒有按時出庭，法庭便會通知保釋經紀人，給予他們一定期限將嫌疑人帶到法庭接受審判。如若不然，保釋經紀人就要自行向法庭繳納全額保釋金。

在商業性保釋金制度下，保釋經紀人為了減少損失往往會與嫌疑人保持密切聯繫，並會僱佣一些「賞金獵人」，一旦嫌疑人潛逃，可以保證在法庭規定的期限內將其抓捕歸案。

保釋金的數額由嚴格的聽證程序確定。在美國控辯雙方可以通過「保釋交易」確定犯罪嫌疑人保釋金的數額。在「保釋交易」無法確定保釋金數額的情況下，法庭主持聽證程序，決定是否對犯罪嫌疑人進行保釋及苛處的保釋金數額。

加州成全美首個廢除保釋金制度的州

由於很多人認為，用金錢保釋來取代限制人身自由的強制措施，有偏袒富人之嫌，會對不同階層的人顯失公平。美國加利福尼亞州州長2018年8月簽署一項保釋改革法案。由此，加州成為美國首個禁止用保釋金對刑事案件嫌疑人進行保釋的州。

原先加州的保釋金制度要求被告交付保釋金，以確保他們會按時出庭受審。改革法案在明年10月生效後，加州各縣將用風險評估和非貨幣釋放條件來取代保釋金政策。法庭將根據犯罪情節輕重和是否對社會構成威脅來決定是否對嫌疑人繼續監禁。在非暴力犯罪情況下，則會在嫌疑人保證回來參加庭審後將其釋放。嫌疑人被釋放後可能會用GPS對其定位，以便讓執法人員知道他們的位置。

加州州長布朗在簽署法案時表示，加州對保釋系統進行改革，會「讓富人和窮人獲得平等的待遇。」因為在美國常用的保釋金通常意味著較貧困的被告會被關在獄中等待審判，而經濟情況更好的嫌疑人則可通過支付保釋金來獲得自由。