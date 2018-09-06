自我提升的美容藝術家Harumi Branch

在喧囂的宇和島屋Village，可以欣賞到一個優雅和魅力的綠洲之地，那就是由Harumi Branch擁有的精明化妝品（Savvy Cosmetics），該店已在宇和島屋Village經營了近13年。距離宇和島屋正門僅幾步之遙，顧客會受到Harumi工作人員親切的歡迎，並立即邀請到該店的健康和美容環境，在這裡不可避免的是會受到呵護的禮遇。

Harumi自2008年以來一直是美容藝術家，現在更是美容藝術家大師。她提供的所有服務都完全獲得認證。在永久性化妝這個領域中，她獲得了世界上最大的永久化妝品組織——永久化妝品專業人士協會（the Society of Permanent Cosmetic Professionals）的認可。Harumi開玩笑地說，她獲得認證所以「可以利用自己的技能和知識。」這顯然是她對工作和客戶表現出的衷心興趣。因為顧客經過了精明的化妝品店提供的治療，無論是打蠟還是面部護理，還是不太常規的一些如矯正紋身或微纖維化，Harumi發現追踪客戶的「之前」和「之後」變化，是件讓她感到滿意和快樂的事。

Harumi在向客戶提供精明化妝品店可以做些什麼時，總是會精確說明且內容豐富並具職業道德。例如，她警告說，那些不去修讀兩天課程的專業人士，就舉起一根針來塗抹顏料，就像在做微刀片（microblading）手術一樣，這種手術最近很流行，但微刀片手術更接近紋身而不是美學。她為每一項治療學好了廣泛的培訓經驗。她說：「我熱愛學習，總是努力跟上最新的行業趨勢。」

Harumi同為男性和女性客戶提供服務，但她承認男性不經常主動進入她的店，並笑著說：「很多男客戶是由老婆帶來的。」她的店裡賣各種各樣的男士和女士美容產品，包括Shiseido及「頂級貨架」系列Clé de Peau Beauté，該產品西雅圖地區僅有兩、三家銷售店。

Carol是Harumi的一位客戶， 她表示自己是經過深入研究， 看了所有對Harumi的出色評論後， 才去了Harumi的精明化妝品店。Carol覺得有吸引她去的另一個特點是Harumi「知道程序背後的所有科學知識。」Carol承認在初期簽訂一些治療方法時，是會令她感到恐懼。因為「不知道會發生什麼結果和狀況。」但是回來多次後，Harumi為她「開闢了可能性」的方案。

隨著年齡的增長，化妝品不僅僅是為了增加表面的美麗，還可以激發人們對自尊的深刻改善。除了治療皮膚不規則的一些現象，如皮膚贅疣、破損的毛細血管、痤瘡等。Harumi還可以協助糾正過去美容的瑕疪和隨著年齡增加的一些自然改變，例如我們永久性眉毛漸漸消失不再那麼濃密，或永久性的眼線，隨著年齡的增長改變了位置。此外Harumi還深入研究了乳暈修復紋身的技巧。

一名因乳腺癌而接受乳房切除術，之後進行過整形手術的女性，通常會留下沒有乳頭或乳暈的重建乳房。可以想像承受乳腺癌的創傷，留下的感覺不僅僅是缺少身體的一部份，同時還遺漏了原有乳房該有的部份。Harumi擅長將3D紋身應用於重建的乳房，呈現完美的乳頭和乳暈錯覺。Harumi以安靜和虔誠的聲音描述了一個女人在手術後，站起來照著鏡子說：「我很正常。」

精明化妝品店有預約或直接進店洽談服務。Harumi Branch在連頓市（Renton）還有另一個店，位在Salon DVine內，主要提供永久性化妝服務，但僅限預約。