（本報訊） RentCafe網站近期評估數據顯示，美國西北部地區房租最高的城市為表爾威（Bellevue）。

確切來講，表爾威市中心，即郵政編碼為98004的地區，是整個西北太平洋地區房租最貴的區域。統計市面超過50個單元的所有公寓，表爾威98004區域房租均價高達$2,824。

然而表爾威並不是本地唯一房租高昂的地方，西雅圖商業中心區的房租價格僅比，這一數字低了$8，以$2,816的價格屈居第2。同時，根據統計數據，西雅圖周邊的10個郵政編碼所屬區域包攬了西北地區房租最貴的前10位榜單。該區域房租最高前10個地區分別為：

98004：表爾威，$2,824 98101：西雅圖，$2,816 98121：西雅圖，$2,642 98109：西雅圖，$2,414 98029：Issaquah，$2,254 98040：麻沙島，$2,216 98104：西雅圖，$2,189 98119：西雅圖，$2,124 98103：西雅圖，$2,113 98502：Redmond，$2,109

從全美範圍看，雖然西雅圖周邊地區房租高昂，但仍舊無法與曼哈頓（Manhattan）$5,657、洛杉磯（Los Angeles）$4,883和舊金山（San Francisco）$4,666比肩。相反，全美房租價格最低的城市為堪薩斯州的威奇托（Wichita, Kansas），均價僅為$422/月。