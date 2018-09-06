西雅圖亞洲藝術博物館翻新 為本地打造更完美展品場地

（本報訊）正在進行翻新及擴建工程的西雅圖亞洲藝術博物館Seattle Asian Art Museum，耗資五千四百萬元的工桯始於本年六月開始，預計在二Ｏ一九年秋天將重新啟用。現時在原博物館東邊的三層樓高建築擴建部份已初步成型（見圖1），加建部份將包括一個能容納與收藏更多展品的二千七百平方呎大展覽廰。另外也會加入一個教育廰。新的玻璃外牆與新屋頂將會陸續進行。

由於西雅圖亞洲藝術博物館地處首府山上民居與Volunteer公園內，在工程進行期間雖然已加上圍欗，但博物館及承建商還是再要提醒市民不要亂闖，以免發生危機。全新面貎的博物館會以承傳歷史傳統邁向二十一世紀新里程作為擴建的新使命。這個一直位於西雅圖首府山上的博物館原館建於一九三三年，西雅圖市政府是博物館的合作夥伴。西雅圖公園管理局主任Michael Shiosaki表示，翻新與擴建博物館能取得一石二鳥的效果，既可以豐富西雅圖的亞洲藝術文化氛圍，同時也興旺了Volunteer公園及周遭環境。

西雅圖市政府目前是博物館建築物持有人，博物館以租客身份再簽署了長達五十五年的租約使用翻新及擴建後的博物館，確保博物館在未來半世紀的發展是穏定與長久的。西雅圖亞洲博物館的前身其實就是西雅圖藝術博物館（SAM），在一九九一年當西雅圖藝術博物館搬到市中心後，所有相關亞洲的藝術展品仍然保留在原館內，並改稱為西雅圖亞洲藝術博物館，並由西雅圖藝術博物館管理。

曾經到訪亞洲藝術博物館的市民都知道館內的設施陳舊，如暖氣都是沿用一九三Ｏ年代的系統，翻新工程將包括加添冷氣及濕度控制，以保護館內的藝術展品，並加上防地震設施及貨物起御區及貨物升降機，方便搬運展品。

在擴建博物館的同時，館外的Volunteer公園也特別受到關注，因為公園也是國家歷史地標，一草一本都是經過精心設計及具備歷史價值，故此部份維護公園小徑及植物的項目也列入博物館翻新工程內。大約還有一年時間，西雅圖市民就可以迎來全新面貎的西雅圖亞洲藝術博物館。