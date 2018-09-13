法律淺談：帶現金過海關沒有限制

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最近又遇到一位客戶在入境美國時，因為身上攜帶超過一萬元現款沒有按規定報關，而被充公近10萬美元；她來找我便是要我替她申訴，把錢追回來。我當然會盡力幫助她把充公的錢討回，但我老實告訴她希望不大，因為事實上她真的故意隱瞞了身上攜帶的款項，將來海關如果能還她一部份已經算是大慈大悲了。

所以仍有許多人不知道有關的聯邦法例規定：凡攜帶超過一萬元現款（包括現金支票）出入境的人士，均需要呈報海關，說明款項、來源及去處、物主身份等等，就這樣簡單；只要你把表格填好，即使把你的兩個大行李箱塞滿鈔票，堂而皇之的報關，海關人員也不得不讓你過路，他們沒有權向你盤問，你有權不答覆他們的問題；當然，如果你是販毒份子或者銀行劫匪的話，那就另當別論，因為海關人員若有足夠理由懷疑你的話，他們對你便不需太客氣。

有人可能會奇怪，如果政府不限我們帶多少錢出入境，要我們呈報做啥？原來政府不是吃飽飯沒事做，而是美國國會一面想知道美金在國內外的流通量，另一面則希望這些報告可以協助當局調查刑事及瞞稅等犯罪行為。眾所周知，普通人很少隨身攜帶大量現金的，所以聯邦當局的假設是，「腰纏萬貫」的人大多不是好人，不是出境「洗錢」的話就是從事犯罪用途；儘管攜帶現款出入境本身並非違法，但至少政府有報關的記錄，大可慢慢再作調查也不遲。

其實很多人是自找苦吃，就是喜歡「腰纏萬貫」，對現鈔情有獨鍾，而且我們中國人重情義，有機會便託回鄉的人帶錢回去幫助一下親友。問題是，第一很多人不知道報關的法例，以為不能帶太多錢出境或者帶多要報稅；第二有的人言語不通；第三不少中國人見官心虛，明明「身家清白」，但一見海關人員便嚇得魂飛魄散，他們問什麼度只會說No，海關人員自然手到擒來。

要知道，由於國家利益至上，美國海關人員不像警察需要有理由或持搜查令才可以搜你的身，他們有權隨時搜你身。如果他們不相信你的答覆，便只有任其擺佈；一旦發現你攜帶有超過一萬元現款而故意不報關，那麻煩可大了。法例規定，明知不報的話，不管你的是黑錢抑或是白錢，當局可以全部充公，另外罰款最高可達25至50萬元及入獄達5至10年；如果你答覆海關人員的問題有故意隱瞞了事實，又犯了欺騙聯邦官員的罪名，那另外再有處罰。不過，除非是問題嚴重，海關人員大都罰款了事—例如現款的百分之幾。

總而言之，下次出入境的時候，記著第一，你帶多少現金也沒有關係；第二，超過一萬元的話便要填表報關，否則便屬違法；第三，不要給海關人員嚇倒，只要你正大光明的話，大可挺起胸膛，有話實說。

很多時候，行為本身沒有違法，而是隱瞞了事實以致惹禍上身；例如有些非美籍的婦女入境時，明明是大肚卻不肯承認，法律沒有規定懷孕婦女不准入境，但因為欺騙了海關人員，便不得不被迫打退堂鼓了。