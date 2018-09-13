星巴克是一間充滿時尚與活力的咖啡店，除了管理階層外，大部份店員都是年青人。不過近期星巴克在墨西哥開設首間以全長者作為服務員工的新店，破除員工年齡界限成為最大亮點。作為世界知名的餐飲企業，星巴克具備相當的影響力，此舉將給勞動市場帶來新的啟示。

在當今勞工市場中，年過五十歲者除非具備高學歷與專業技能及良好的人際關係，否則轉換或尋找工作是相當困難的。僱主選用新員工時，先不談工作經驗，年齡總是重要考慮因素之一。在老中青三代勞動人群之中，理論上競爭劣勢的就是長者，因為一般人都認為老人家吃力沒力，吃腦又鬥不過年青人。故此長者退出職場還比找新工容易。

但且看星巴克好像來了一次逆水行舟，老人員工店或會為長者勞工帶來一絲希望。星巴克用年青人去訓練長者營運咖啡店，增加為長者工作方便的設施，適當上班更期及每週固定休息時間。星巴克要費這些額外的心思去僱用長者， 除了朔造企業形像，回饋社會樹立好榜樣外，其實星巴克也看準了長者勞動市場的潛能，商企內應該有空間與工種可以容納長者勞工的。

社會上其實還有很多老當益壯但又暫不想退休，以及一些需要繼續工作賺錢過活的長者。星巴克開先河，啟發僱主們有效地運用這一批金池塘勞工，不單止幫助長者自食其力，也為耆老建立信心，證明他們的暮年還是活得有動力，有貢獻，有價值的。