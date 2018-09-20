阿拉斯加高架橋封路日期延後 明年1月駕駛人將面臨大塞車

（本報訊）原定於今秋關閉的阿拉斯加高架橋（Alaskan Way Viaduct）封路日前將延遲至明年1月11日。華州交通署（WSDOT）表示，此次將成為本地為期最久的大規模封路。

此次封路地段從 Battery街地下隧道至南斯波坎街（South Spokane Street）。在封路後，交通署將棄用並拆除阿拉斯加高架橋，將SR 99公路與新修建的地下隧道相連，用以取代高架橋部分。

此次封路預計持續時間為3週，新隧道將於明年2月初正式開通。這次封路將迫使原本使用高架橋的通勤人員改道繞行，因此將造成I-5、I-405、I-90及西雅圖市中心其他道路大規模交通緩慢。

高架橋替代項目負責人表示：「在我們可以正式慶祝之前，我們不得不熬過一段史無前例的大規模封路時期，這一時期將要求我們改變自己的行為。」

雖然理論上隧道將於封橋後3週正式開放，但交通署提醒民眾，新路的開放需要循序漸進的過程，直到每條道路恢復正常營運，至少需要6週的時間，駕駛人要提前做好準備。

交通署稱，隧道最南端的匝道在此次封路過程中將最早關閉並延遲開放。南端匝道將在封橋前一週關閉，而北端通往市中心的駛出匝道則將在隧道開通後兩週正式通行。