市長公佈$59億預算案 增加交通運輸、警力部署及消防開支

（本報訊）本月24日，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）公佈了價值59億美元的2019及2020年度預算案。相較於市府現有預算，此數值上漲3億美元。

此次預算案中，杜爾肯增加了交通運輸方面的開支，在此方面增加預算金額高達1.3億美元。

杜爾肯在競選市長過程中就承諾民眾，自己將在制定新稅收之前縷清市府預算，使其更加透明化。在公佈預算案同時，杜爾肯宣佈自己從現有工作和活動中削減了5千萬美元資金，該筆資金將被應用於其他項目和需求中。

杜爾肯此次的新預算案將允許市府在未來兩年內增加120名消防人員、40名警員及24名電力局（Seattle City Light）和公共事業（Seattle Public Utilities）客服部門接線員。

此外，在新的預算案中，杜爾肯還削減了跨部門自由支配資金。刪除150個政府部門職位，其中多數職位長時間空置。並要求市府減少10%公用車，以節約燃油使用成本。

西雅圖在前市長墨瑞（Ed Murray）任職期間，經濟迅速發展，新的稅收項目也隨之增加。雖然這在一定程度上增加了市府的收入，但支出也逐年提高。

杜爾肯在24日的講話中提到：「我現在十分理解民眾並不一直信任政府，我們必須努力工作來重獲信任，兌現承諾，並展示我們的友好和善良。我們的市府是否存在缺陷？我們是否會做錯事呢？答案當然是肯定的。我們也並非聖賢，但市府也是一個永久的媒介，我們在西雅圖，每一天都在做好事。」

對於市長制定的新預算案，市議會將由現在開始進行審查及修改，並在11月底之前出台正式預算案。